موعد نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
قال جيان بييرو غاسبريني، مدرب أتالانتا، إن فريقه لا يعتبر نفسه الأوفر حظًّا في مواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا، الأربعاء المقبل، رغم نتائجه القوية خلال الموسم.
وقدم أتالانتا موسمًا استثنائيًّا إذ بلغ نهائي الدوري الأوروبي ونهائي كأس إيطاليا وفاز على ملعبه أمام غريمه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أمس الأحد، في خضم السباق لحجز مكان في البطولات الأوروبية.
ويحتل الفريق المركز الخامس وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا برصيد 63 نقطة ويتفوق بفارق ثلاث نقاط على روما ولديه مباراة مؤجلة.
وسيكون بإمكان أتالانتا أيضًا حجز مكان في البطولة الأوروبية الأولى للأندية إذا تغلب على بطل ألمانيا باير ليفركوزن الذي لم يُهزم هذا الموسم في نهائي الدوري الأوروبي يوم الـ22 من مايو في دبلن.
وينتظر الفريق مواجهة يوفنتوس المتراجع في نهائي كأس إيطاليا في ظل سعي غاسبريني لإحراز أول ألقابه مع أتلانتا منذ توليه منصبه في عام 2016.
وقال غاسبريني في تصريحات إعلامية: "أعتقد أنه من المبالغة قول إننا سنكون المرشحين للفوز أمام يوفنتوس، نحن في حالة جيدة لكن من الصعب التكهن بالنظر لأننا نخوض مباراة كل ثلاثة أيام.
"بالطبع سنخوض مباراة نهائي كأس إيطاليا بحماسة كبيرة".
ورغم أن غاسبريني كان سعيدًا بالفوز فإنه لم يكن راضيًا عن إهدار الفرص.
وقال: "لا أعرف إن كنا تعلمنا درسًا، فعلاوة على أنه أتيح لنا الكثير من فرص التسجيل ولم نستغلَّها بشكل صحيح ولم يتسنَّ لنا حسم النتيجة في مرحلة مبكرة نتيجة لذلك".
وأضاف: "الفشل في الفوز بهذه المباراة كان سيسبب لنا الكثير من المشاكل حقًّا".
موعد المباراة والقناة الناقلة
وتقام مباراة يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء الـ15 من مايو الجاري، وتنطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع على قناة أبوظبي الرياضية Premium 1.