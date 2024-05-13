موعد نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

قال جيان بييرو غاسبريني، مدرب أتالانتا، إن فريقه لا يعتبر نفسه الأوفر حظًّا في مواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا، الأربعاء المقبل، رغم نتائجه القوية خلال الموسم.

وقدم أتالانتا موسمًا استثنائيًّا إذ بلغ نهائي الدوري الأوروبي ونهائي كأس إيطاليا وفاز على ملعبه أمام غريمه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أمس الأحد، في خضم السباق لحجز مكان في البطولات الأوروبية.

ويحتل الفريق المركز الخامس وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا برصيد 63 نقطة ويتفوق بفارق ثلاث نقاط على روما ولديه مباراة مؤجلة.