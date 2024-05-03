برشلونة ينافس يوفنتوس على نجم آرسنال

وقال الصحفي الإسباني أدريان سانشيز، إن بارتي يعد هدفًا رئيسًا لنادي برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، رغم معاناة النادي من ضائقة مالية.

وأوضح: "توماس بارتي أصبح هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، خاصة أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع آرسنال على تمديد عقده".

وانتقل توماس بارتي إلى آرسنال، في أكتوبر 2020، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 50 مليون يورو، بعقد يمتد حتى يونيو 2025.

وأضاف: "أصبح توماس على أعتاب الرحيل عن آرسنال، بعد أن شارك في 13 مباراة فقط بكافة المسابقات، هذا الموسم، منذ وصول ديكلان رايس".

كما يرغب مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع توماس بارتي أيضًا، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن لاعب الوسط الغاني ضمن الصفقات المطلوبة للانتقال إلى دوري روشن السعودي.