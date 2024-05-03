أرتيتا: آرسنال أصبح "أفضل نضجًا" في الصراع على اللقب هذا الموسم
قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال إن فريقه يتعين عليه اكتساب حق الفوز في ظل سعيه لتحقيق أول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ 20 عاما كما أنه مجهز بشكل أفضل بكثير للتعامل مع ضغوط المنافسة على اللقب هذا الموسم.
ويملك آرسنال، الذي يستضيف بورنموث غدا السبت، 80 نقطة من 35 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض مباراة أقل.
وقال أرتيتا للصحفيين: "لقد خضنا للتو حصة تدريبية وكانت الطاقة رائعة مرة أخرى. اللاعبون متحمسون حقا. سنبذل قصارى جهدنا"، مضيفا أنه لا توجد مخاوف جديدة من الإصابة في التشكيلة.
وأضاف: "نحن نركز فقط ونضع كل طاقتنا في العثور على تلك العزيمة والاستعداد لبذل قصارى جهدنا وكسب الحق في الفوز بالمباريات… نريد مواصلة تقديم نفس الأداء، يجب علينا الاستمرار".
وتعثر فريق المدرب أرتيتا في نهاية الموسم الماضي مما سمح لمانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا بالسير بثبات نحو اللقب، ولكن نادي شمال لندن يبدو مستعدا بشكل أفضل هذه المرة.
وأضاف أرتيتا: "الفريق أصبح أكثر نضجا. من الواضح أن صحة اللاعبين وحالتهم في وضع أفضل بكثير في الوقت الحالي. أعلم أن هذه العوامل تساهم في كوننا في وضع أفضل".
وقال أرتيتا إن بورنموث صاحب المركز العاشر، والذي صعد مرة أخرى إلى الدوري الممتاز عام 2022 وأنهى الموسم الماضي في المركز 15، قدم أداء جيدا تحت قيادة مواطنه أندوني إيراولا.
وأضاف: "يقدم عمل رائع. أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب فريقه بهذه الطريقة، فهذا يعود بالفضل الكبير له ولطاقمه التدريبي واللاعبين بالطبع.. كانت البداية صعبة لكنهم استمروا في القيام بما يؤمنون به".