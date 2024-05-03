أرتيتا: آرسنال أصبح "أفضل نضجًا" في الصراع على اللقب هذا الموسم

ويملك آرسنال، الذي يستضيف بورنموث غدا السبت، 80 نقطة من 35 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض مباراة أقل.

وقال أرتيتا للصحفيين: "لقد خضنا للتو حصة تدريبية وكانت الطاقة رائعة مرة أخرى. اللاعبون متحمسون حقا. سنبذل قصارى جهدنا"، مضيفا أنه لا توجد مخاوف جديدة من الإصابة في التشكيلة.

وأضاف: "نحن نركز فقط ونضع كل طاقتنا في العثور على تلك العزيمة والاستعداد لبذل قصارى جهدنا وكسب الحق في الفوز بالمباريات… نريد مواصلة تقديم نفس الأداء، يجب علينا الاستمرار".

وتعثر فريق المدرب أرتيتا في نهاية الموسم الماضي مما سمح لمانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا بالسير بثبات نحو اللقب، ولكن نادي شمال لندن يبدو مستعدا بشكل أفضل هذه المرة.

وأضاف أرتيتا: "الفريق أصبح أكثر نضجا. من الواضح أن صحة اللاعبين وحالتهم في وضع أفضل بكثير في الوقت الحالي. أعلم أن هذه العوامل تساهم في كوننا في وضع أفضل".