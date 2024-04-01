مذيع يتهم غوارديولا بتعمد مناقشة لاعبيه أمام الكاميرا
اتهم المذيع الرياضي ريتشارد كيز المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بمحاولة "لفت انتباه الكاميرات".
ووفقًا لريتشارد كيز، فإن "مناقشات "غوارديولا المفعمة بالحيوية مع اللاعبين بعد تعادل مانشستر سيتي مع آرسنال كانت فقط للكاميرات.
وتعادل مانشستر سيتي 0/0 مع آرسنال في مباراة لم ترقَ إلى مستوى التوقعات على ملعب الاتحاد.
وظهر غوارديولا وهو يجري مناقشة مع جاك غريليش بعد صافرة النهاية، ثم حول غوارديولا انتباهه إلى مدافع آرسنال غابرييل ماغاليس، الذي كان في محادثة مع هالاند.
وثم عاد المدرب الإسباني إلى لاعبيه وتناقش معهم مجددًا.
وقال المذيع الرياضي ريتشارد كيز: "احتفظ به لغرفة تبديل الملابس! الأمر كله من أجل الكاميرات، أليس كذلك؟ إنه أمر متعب للغاية".
وأضاف "انزل إلى النفق! لا ينبغي له حتى أن يكون على أرض الملعب، وبعد ذلك عليه أن يذهب ويخبر الجميع بالأخطاء التي ارتكبوها بالطبع".
ولم يكن من الواضح بالضبط ما كان غوارديولا يقوله لغريليش، الذي حل مكان ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 61، لكن يبدو أنه لم يكن سعيدًا تمامًا بأداء اللاعب.
ودخل مانشستر سيتي المباراة بعد 57 مباراة متتالية من التسجيل على أرضه في جميع المسابقات، لكنه فشل في التسجيل أمام آرسنال.
ورغم ذلك لم يخسر مانشستر سيتي في 39 مباراة متتالية على ملعب الاتحاد (33 فوز 6 تعادل).