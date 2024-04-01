مذيع يتهم غوارديولا بتعمد مناقشة لاعبيه أمام الكاميرا

اتهم المذيع الرياضي ريتشارد كيز المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بمحاولة "لفت انتباه الكاميرات".

ووفقًا لريتشارد كيز، فإن "مناقشات "غوارديولا المفعمة بالحيوية مع اللاعبين بعد تعادل مانشستر سيتي مع آرسنال كانت فقط للكاميرات.

وتعادل مانشستر سيتي 0/0 مع آرسنال في مباراة لم ترقَ إلى مستوى التوقعات على ملعب الاتحاد.

وظهر غوارديولا وهو يجري مناقشة مع جاك غريليش بعد صافرة النهاية، ثم حول غوارديولا انتباهه إلى مدافع آرسنال غابرييل ماغاليس، الذي كان في محادثة مع هالاند.

وثم عاد المدرب الإسباني إلى لاعبيه وتناقش معهم مجددًا.

وقال المذيع الرياضي ريتشارد كيز: "احتفظ به لغرفة تبديل الملابس! الأمر كله من أجل الكاميرات، أليس كذلك؟ إنه أمر متعب للغاية".