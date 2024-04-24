مقابل الجوهرة.. 200 مليون يورو على طاولة برشلونة

بدأت إدارة باريس سان جيرمان في الإعداد لفترة ما بعد كيليان مبابي وذلك مع اقتراب رحيل النجم الفرنسي عن حديقة الأمراء بنهاية عقده في يونيو واقترابه من حسم صفقة انتقاله رسميا لريال مدريد.

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن إدارة الفريق الباريسي أبدت استعدادها لوضع مبالغ طائلة مقابل الظفر بصفقة هجومية قادرة على ملء الفراغ الذي سيتركه مبابي، مضيفة أن نجم برشلونة الشاب لامين يامال يأتي ضمن أولويات مجلس إدارة ناصر الخليفي.

وكشفت التقارير الصحفية أن نادي باريس سان جيرمان هتم بالتعاقد مع لامين يامال جناح فريق برشلونة الإسباني، ومستعد للتفاوض مع النادي الكاتالوني إذا ما عبر يامال عن رغبته فعلا في تقمص ألوان بطل فرنسا.

وينتهي عقد يامال (16 عاما) مع برشلونة في صيف 2026، وحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فإن سان جيرمان، وضع يامال على رأس أولوياته لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل مضيفة أن إدارة النادي ستقدم عرضا بقيمة 200 مليون يورو لبرشلونة من أجل ضم "الجوهرة".

وتابعت أن لويس إنريكي مدرب الفريق الفرنسي معجب بقدرات اللاعب الواعد الذي يتضمن تعاقده مع البارسا شرطا جزائيا قيمته مليار يورو.

ولعب لامين يامال هذا الموسم 44 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 6 بمختلف المسابقات لكنه لم يحرز أيا من الألقاب خلال الموسم حيث غادر دوري أبطال اوروبا من ربع النهائي وخسر منطقيا المراهنة على لقب الدوري الإسباني.