جمهور الهلال يطلب نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد قد يكون منفتحا على بيع نجمه البرازيلي رودريغو، خلال الفترة المقبلة.

ويشير التقرير الذي نشرته صحيفة "ديفينسا سنترال"، إلى أن رودريغو، الذي أثار ضجة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال التشكيك في مستقبله في ريال مدريد، لفت انتباه عدة أندية أوروبية أبرزها آرسنال، وليفربول، ومانشستر سيتي، وذلك في حال وجود رغبة من قبل الفريق الإسباني في الاستغناء عن اللاعب.

ويبدو أن هذه الرغبة دفعت جمهور نادي الهلال السعودي للدخول على الخط بقوة من أجل تدشين هاشتاغ باسم " #رودريغو_مطلب_هلالي" على منصة "إكس"، والذي شارك به الآلاف من الجمهور المتحمس لضم اللاعب البرازيلي.

وقال أحد المشاركين في هذا الهاشتاغ، إن "ممثل الوطن يحتاج لـتدعيمات قوية جدًا".