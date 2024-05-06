بقيمة 20 مليون يورو.. الاتحاد يجهز عرضًا للتعاقد مع نجم نيوكاسل

وأفادت صحيفة "caughtoffside" بأن نادي الاتحاد على استعداد لتقديم عرض ضخم تصل قيمته نحو 20 مليون جنيه إسترليني، مقابل الحصول على نجم نيوكاسل يونايتد.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أفادت بإقتراب مغادرة ويلسون النادي الإنجليزي، في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير أخرى أنه من الممكن أن يتلقى نيوكاسل عروضًا ضخماً للمهاجم ويلسون هذا الشهر؛ إذ تراقب الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا وضعه.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أنه يتبقى على مسؤولي نيوكاسل فى اتخاذ القرار بشأن رحيل اللاعب والاستثمار في مهاجم آخر بالموسم المقبل.

ويرتبط كالوم ويلسون البالغ من العمر 32 عامًا بعقد مع نيوكاسل حتى صيف 2025، وكان قد انضم إليه في سبتمبر 2020، قادماً من بورنموث الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 13 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.