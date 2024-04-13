قصة احتفال دان بيرن الذي استشعره مشجعو نيوكاسل الصم (فيديو)

لاحظ المشجعون المتابعون لمباراة نيوكاسلو توتنهام احتفالا خاصا قام به المدافع دان بيرن، لاعب نيوكاسل، بعد أهداف زملائه في شباك "السبيرز"، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الأسبوع الـ33 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الاحتفال من خلال ملامسة دان بيرن لقميص نيوكاسل بطريقة معينة، حيث تم تزويد القمصان بتكنولوجيا تسمح للمشجّعين الصمّ بتجربة الأجواء الصاخبة في ملعب "سانت جيمس بارك".

وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات رائعة وضحكات لطفلة في المدرجات استشعرت بالفعل طريقة احتفال مدافع نيوكاسل، ما أشعرها بسعادة غامرة.