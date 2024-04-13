قصة احتفال دان بيرن الذي استشعره مشجعو نيوكاسل الصم (فيديو)
لاحظ المشجعون المتابعون لمباراة نيوكاسلو توتنهام احتفالا خاصا قام به المدافع دان بيرن، لاعب نيوكاسل، بعد أهداف زملائه في شباك "السبيرز"، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الأسبوع الـ33 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الاحتفال من خلال ملامسة دان بيرن لقميص نيوكاسل بطريقة معينة، حيث تم تزويد القمصان بتكنولوجيا تسمح للمشجّعين الصمّ بتجربة الأجواء الصاخبة في ملعب "سانت جيمس بارك".
وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات رائعة وضحكات لطفلة في المدرجات استشعرت بالفعل طريقة احتفال مدافع نيوكاسل، ما أشعرها بسعادة غامرة.
وكان النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد قال، يوم الخميس، إن شركة "Sela" الراعية للنادي ستقدم قمصانا مزودة بتكنولوجيا ستسمح للمشجعين الصم بتجربة الأجواء الصاخبة بالملعب ضد توتنهام.
وارتدى بالفعل المشجعون الصم أو ممن فقدوا السمع هذه القمصان الرائدة، المعروفة باسم "القمصان الصوتية" في المدرجات.
وقامت شركة "Sela" أيضا بالتبرع برعاية قميصها والإعلانات على أرض الملعب إلى المعهد الوطني الملكي للصم الذي يدعم 12 مليون شخص أصم في المملكة المتحدة، وهي أول جمعية خيرية لفقدان السمع تظهر على قميص في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل نيوكاسل يونايتد هدفين في غضون 95 ثانية لتمنح ثنائية ألكسندر إيساك فريقه الفوز 4-صفر على توتنهام هوتسبير، يوم السبت، وهي نتيجة مهمة في سعيه لاحتلال مركز مؤهل للعب على المستوى الأوروبي الموسم المقبل.
وتقدم نيوكاسل إلى المركز السادس برصيد 50 نقطة من 32 مباراة متقدما بنقطة واحدة على مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل، وسيحل ضيفا على بورنموث في وقت لاحق اليوم، وبقي توتنهام في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.