ريال مدريد يتلقّى أول صدمة في مباراة مانشستر سيتي

ويستضيف مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد ريال مدريد، بعد نهاية مباراة الذهاب في سانتياغو بيرنابيو بنتيجة 3-3.

وتلقَّى داني كارفخال مدافع ريال مدريد إنذارًا في منتصف الشوط الأول بعد تدخل عنيف على مهاجم مانشستر سيتي.

وسيغيب كارفخال عن ريال مدريد في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب البطاقات الصفراء المتراكمة، حال نجاح الفريق الملكي في تخطي عقبة مانشستر سيتي.