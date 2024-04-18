ريال مدريد يتلقّى أول صدمة في مباراة مانشستر سيتي
تلقَّى نادي ريال مدريد أول صدمة له أمام مانشستر سيتي، خلال مباراة الإياب التي تقام بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من تقدمه بهدف نظيف في الشوط الأول.
ويستضيف مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد ريال مدريد، بعد نهاية مباراة الذهاب في سانتياغو بيرنابيو بنتيجة 3-3.
وتلقَّى داني كارفخال مدافع ريال مدريد إنذارًا في منتصف الشوط الأول بعد تدخل عنيف على مهاجم مانشستر سيتي.
وسيغيب كارفخال عن ريال مدريد في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب البطاقات الصفراء المتراكمة، حال نجاح الفريق الملكي في تخطي عقبة مانشستر سيتي.