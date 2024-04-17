رئيس ريال مدريد يوجه ضربة قاضية لتيباس

كشفت صحيفة "ريليفو"، الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الإدارية الرياضية ستعلن، الخميس أو خلال الأسبوع المقبل على الأكثر، عن قرار "إيقاف" خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني عن العمل بسبب شكوى تقدم بها ضده رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز.

ووفقًا للصحيفة الشهيرة، تقدم فلورنتينو بيريز، رئيس العملاق الإسباني ريال مدريد، بشكوى رسمية ضد تيباس، بسبب ما سُمي بقضية صفقة سي في آس، "CVC"، التي شهدت توقيع 38 فريقًا من أصل 42 في إسبانيا، على مشروع التفريط في 10٪ من حقوق البث التلفزيوني الخاصة بها، على مدار الخمسين عامًا المقبلة.

وزعم بيريز في الشكوى، أن عملية استدعاء الجمعية العمومية من قِبل تيباس والتصويت على الصفقة، لم يتم تنفيذها بشكل صحيح؛ وهو ما يعد تلاعبًا بالقوانين ما يمكن أن يشكل عنصر إدانة ضد رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وفتحت المحكمة الإدارية تحقيقًا ضد تيباس، في أعقاب شكوى بيريز وذلك استعدادًا لإيقافه رسميًا عن النشاط.

يشار إلى أن خافيير تيباس، من أقوى المعارضين لفكرة فلورنتينو بيريز، بإنشاء بطولة قارية جديدة تحت مسمّى "دوري السوبر الأوروبي"، بدلًا من دوري أبطال أوروبا.

وكانت المحكمة الإدارية الرياضية أوقفت، في الأيام الماضية، رئيس اتحاد الكرة المحلي "المؤقت" بيدرو روشا، في قضية فساد كبرى.