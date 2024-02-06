انفراجة كبيرة في قضية كهربا والزمالك

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمسؤول عن ملف قضايا النادي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، عن انفراجة كبيرة في أزمة غرامة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي.

وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأحقية حصول الزمالك على مليونين و400 ألف يورو من اللاعب كهربا، بسبب فسخ عقده من طرف واحد دون سبب عادل.