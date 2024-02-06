انفراجة كبيرة في قضية كهربا والزمالك
كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمسؤول عن ملف قضايا النادي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، عن انفراجة كبيرة في أزمة غرامة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي.
وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأحقية حصول الزمالك على مليونين و400 ألف يورو من اللاعب كهربا، بسبب فسخ عقده من طرف واحد دون سبب عادل.
وأكدت المحكمة الرياضية الدولية، أحقية الزمالك في الحصول على المبلغ مع الفوائد منذ عام 2019، بحكم نهائي، غير أن اللاعب قدم استئنافا لتأخير دفع المبلغ.
وقال أدهم لأون تايم سبورتس :"قريبا ستكون هناك انفراجة في أزمة كهربا، نحن نسلك كل الطرق لحصول الزمالك على حقوقه".
وسبق أن نفى أشرف عبدالعزيز المحامي المصري لكهربا عرضه أي تسوية على الزمالك، قبل أن يؤكد عمرو أدهم مجددا، تلقيه عرضا للتصالح من محامي اللاعب الذي قال، إنه ربما لن يكون المصري ـ بحسب وصفه ـ .
وظهر أدهم وبقية أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك أمس الإثنين في مؤتمر صحفي، لعرض صفقات الزمالك الجديدة في كل الألعاب، بعد حل أزمة منع النادي من القيد.