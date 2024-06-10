الكشف عن روزنامة مباريات سداسي التتويج في الدوري الليبي وموعد الانطلاق

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم أن مرحلة التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز ستجرى في الملاعب الإيطالية وذلك في حدث غير مسبوق، بعد أن احتضنت الملاعب التونسية نسخة سداسي التتويج خلال الأعوام الماضية.

وفي اجتماع أشرف عليه رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، تم الإعلان عن موعد انطلاق مباريات مرحلة سداسي التتويج فضلًا عن سحب قرعة المباريات، وذلك قبل إجراء المباراة الحاسمة للتأهل إلى مجموعة الصراع على اللقب بين فريقي هلال بنغازي والأخضر.

وتنطلق مرحلة سداسي التتويج يوم الـ24 من يونيو الجاري، على أن تسافر بعثات الأندية الستة المتأهلة إلى إيطاليا يوم بداية السداسي يوم الـ20 من الشهر الجاري.

ووفقًا لِما أكده الاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنة المسابقات سيتم إجراء المباريات مع منح راحة يومين بين كل جولة وجولة، فيما سيدير كل المباريات طواقم تحكيم اجنبية.