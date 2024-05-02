بعد إصابته.. موقف تشواميني من المشاركة أمام بايرن ميونخ
لم يتدرب لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، اليوم الخميس، مع لاعبي ريال مدريد بعد التعادل 2/2 مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
ووفقا لإذاعة "كادينا سير"، فإن تشواميني لم يتدرب مع لاعبي ريال مدريد بسبب إصابة في القدم اليسرى.
وأكدت الإذاعة أنه لا خوف بشأن مشاركة الدولي الفرنسي مع ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت إلى احتمالية غياب تشواميني عن مباراة ريال مدريد وقادش، يوم السبت، في الدوري الإسباني.
ولعب تشواميني 37 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي سجل فيها ثلاثة أهداف، وصنع هدفا.
عودة كورتوا
وأفادت "كادينا سير" بأن مباراة ريال مدريد وقادش قد تشهد مشاركة الحارس تيبو كورتوا من جديد.
وعاد الحارس البلجيكي لاستكمال التدريبات مع المجموعة، وفي حالة التزام المدرب كارلو أنشيلوتي بما تم الإعلان عنه يوم الإثنين الماضي، فإنه سيخوض أول مباراة له هذا الموسم بعد تغلبه على إصابتين في الركبة.
وسيتوج ريال مدريد بلقبه الليغا الـ36 في تاريخه حال فوزه على قادش وعدم فوز برشلونة على جيرونا.
لكن ريال مدريد لا يفكر في الليغا ويضع تركيزه على مباراة الإياب أمام بايرن ميونخ التي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو.
ولذلك؛ لن يجهز ريال مدريد للاحتفال حال التتويج بلقب الليغا يوم السبت؛ لأنه يريد بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.