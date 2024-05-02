بعد إصابته.. موقف تشواميني من المشاركة أمام بايرن ميونخ

لم يتدرب لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، اليوم الخميس، مع لاعبي ريال مدريد بعد التعادل 2/2 مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير"، فإن تشواميني لم يتدرب مع لاعبي ريال مدريد بسبب إصابة في القدم اليسرى.

وأكدت الإذاعة أنه لا خوف بشأن مشاركة الدولي الفرنسي مع ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت إلى احتمالية غياب تشواميني عن مباراة ريال مدريد وقادش، يوم السبت، في الدوري الإسباني.

ولعب تشواميني 37 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي سجل فيها ثلاثة أهداف، وصنع هدفا.