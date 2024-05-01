موعد إعلان تجديد عقد كروس مع ريال مدريد رسميًا

كشفت تقارير إخبارية إسبانية أن لاعب الوسط الألماني توني كروس سيعلن رسميًا عن تمديد بقائه في ريال مدريد، الأسبوع المقبل، وتحديدًا بعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، التي تدور، الأربعاء، في ملعب سان تياغو بيرنابيو.

وبحسب ما أوردته شبكة "كادينا سير" الإذاعية عن مصادر داخل الفريق الملكي، فإن كروس (34 عامًا) سيجدد عقده على الأقل لموسم إضافي بعد أن أتم الاتفاق على كل بنود العقد الجديد مع إدارة فلورنتينو بيريز.

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد، في 30 يونيو المقبل، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي يرغب في بقائه مع الفريق، فيما تم حسم كل الأمور مع إدارة النادي على أن يعلن اللاعب رسميًا عن ذلك عقب مباراة نصف نهائي دوري الأبطال أمام فريقه السابق بايرن ميونخ.

ويطمح بطل العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، إلى التأهل للنهائي القاري والمراهنة على لقب دوري الأبطال للمرة السادسة في مسيرته الكروية بعد أن تُوّج مع بايرن في نسخة 2013، ومع الريال في 4 مناسبات سنوات 2016 و2017 و2018 و2022.