موعد إعلان تجديد عقد كروس مع ريال مدريد رسميًا
كشفت تقارير إخبارية إسبانية أن لاعب الوسط الألماني توني كروس سيعلن رسميًا عن تمديد بقائه في ريال مدريد، الأسبوع المقبل، وتحديدًا بعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، التي تدور، الأربعاء، في ملعب سان تياغو بيرنابيو.
وبحسب ما أوردته شبكة "كادينا سير" الإذاعية عن مصادر داخل الفريق الملكي، فإن كروس (34 عامًا) سيجدد عقده على الأقل لموسم إضافي بعد أن أتم الاتفاق على كل بنود العقد الجديد مع إدارة فلورنتينو بيريز.
وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد، في 30 يونيو المقبل، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي يرغب في بقائه مع الفريق، فيما تم حسم كل الأمور مع إدارة النادي على أن يعلن اللاعب رسميًا عن ذلك عقب مباراة نصف نهائي دوري الأبطال أمام فريقه السابق بايرن ميونخ.
ويطمح بطل العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، إلى التأهل للنهائي القاري والمراهنة على لقب دوري الأبطال للمرة السادسة في مسيرته الكروية بعد أن تُوّج مع بايرن في نسخة 2013، ومع الريال في 4 مناسبات سنوات 2016 و2017 و2018 و2022.
وفي يونيو 2023، مدّد ريال مدريد عقد توني كروس لموسم إضافي أي حتى 30 يونيو 2024، قبل أن يتفق الطرفان، في الأسابيع الأخيرة، على تجديد العقد لموسم آخر ليستمر نشاطه مع النادي حتى يونيو 2025.
وسبق أن أبدى مسؤولو ريال مدريد رغبتهم بتمديد عقد لاعب خط الوسط الألماني، فيما صرَّح كروس أنه يفكر في الاستمرار مع ريال مدريد لموسم إضافي، لكن الأمر سيتوقف على شعوره بالجاهزية البدنية والفنية.
وانضم كروس لريال مدريد، في صيف 2014، قادمًا من صفوف بايرن ميونخ وهو أكثر لاعب ألماني ارتدى قميص ريال مدريد برصيد 460 مباراة.
وفي المواسم العشرة التي قضاها كلاعب في ريال مدريد توج كروس بـ 20 لقبًا من بينها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و5 ألقاب لكأس العالم للأندية، و3 ألقاب للدوري الإسباني، فيما سيكون فريقه بحاجة فقط لأربع نقاط للتتويج رسميًا بطلاً لليغا.