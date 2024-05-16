برشلونة يكسب أهم معركة في تاريخه

ونشرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية تقريرًا قالت فيه، إن محكمة مدينة برشلونة لا ترى أي دليل على وجود شبهة غسيل أموال أو دفع رشوة للحكم في قضية نيغريرا.

وألغت محكمة برشلونة قرار القاضي في قضية نيغريرا بالتحقيق في قضية منفصلة، تم فيها اتهام نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام (CTA) وابنه، بالقيام بعملية غسيل جزء من الأموال التي دفعها نادي برشلونة لهما؛ بسبب "عدم وجود" ما يدل على ارتكابهما هذه الجريمة.

ووفقًا للإذاعة الإسبانية، فإن المادة 21 من محكمة برشلونة أيدت حكمًا تتفق فيه مع نادي برشلونة، والنائب السابق لرئيس لجنة التحكيم خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، وابنه خافيير إنريكيز، ويلغي القرار الذي اتخذته في أغسطس من العام الماضي، بفتح رئيس محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة، خواكين أغيري، قضية منفصلة بتهمة غسل الأموال.

وقالت المحكمة: "لا يظهر من الحالة أن شخصا قد اكتسب أو حاز أو استخدم أو حول أو نقل أموالا مع العلم أن أصلها نشاط إجرامي؛ لذلك في ظل عدم وجود عناصر دالة تبرر التحقيق في جريمة غسل الأموال، فالتحقيق غير مناسب لتشكيل قضية منفصلة".