نيغريرا مجرد فكرة.. برشلونة بين الظلم التحكيمي والمجاملات
لا تمر جولة في الدوري الإسباني دون أن نرى بعض الجدل التحكيمي، سواء في مباريات برشلونة أو ريال مدريد، كأن جولات الليغا تأبى أن تنتهي دون حالة واحدة على الأقل تثير المتاعب.
وشهدت الجولة الحالية، الـ28، من الدوري الإسباني احتساب ضربة الجزاء الخامسة لبرشلونة، دون أن يتم احتساب أي ركلة جزاء على النادي الكتالوني حتى الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يشير إلى أن فريق تشافي ربما يكون الفريق الأكثر استفادة من التحكيم هذا الموسم.
لكن الحكم في ذلك الإطار لن يكون عمليًا، فهناك عناصر كثيرة يجب أن يتم وضعها في الاعتبار، لتحديد الفريق الأكثر استفادة من الحكام، لكن بمجرد ارتباط برشلونة بقضية نيغريرا، وتقديم مدفوعات لنائب رئيس لجنة الحكام لسنوات فذلك يجعل أي حالة تحوم حول الفريق الكتالوني يصاحبها الكثير من الجدل.
ولن نستطيع أن نحدد ما إذا ما كان برشلونة هو الأكثر استفادة من قرارات الحكام بشكل عام، فذلك يحتاج إلى حصر أوسع، لكن ربما يمكننا تحديد ما إذا ما كان الفريق الكتالوني هو الأكثر استفادة من ضربات الجزاء حتى تلك اللحظة:
الأكثر حصولًا على ضربات جزاء
قبل أن تنطلق المباراة التي فاز فيها برشلونة 1/0 على ريال مايوركا، كان برشلونة ثامن أكثر فريق حصولًا على ضربات الجزاء في الدوري الإسباني.
وقبل تلك المباراة حصل برشلونة على أربع ضربات جزاء بالتساوي مع ريال سوسييداد، وأوساسونا وفياريال، ولاس بالماس، وريال مدريد.
وبعد انتهاء المباراة قفز برشلونة إلى المركز الثالث بالتساوي مع ديبورتيفو ألافيس، وغرناطة، وأتلتيك بيلباو، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا.
وسجل برشلونة أربع ضربات جزاء، وأهدر واحدة بنسبة نجاح 80% تضعه في الترتيب رقم 11 خلف خيتافي، ورايو فاليكانو، وفياريال، وأوساسونا، وريال سوسييداد، وجيرونا، وقادش، وإشبيلية، وريال بيتيس، وألميريا، فيما يتعلق بدقة إنهاء ضربات الجزاء. ونصف تلك الفرق المذكورة حصلت على ضربات جزاء أقل من النادي الكتالوني.
لكن حتى بعد كل ذلك لا يزال هناك فريقان حصلا على ضربات جزاء أكثر من برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهما خيتافي ورايو فاليكانو.
وكلاهما سجلا كافة ضربات الجزاء اللاتي احتسبت لهماـ بمعدل نجاح 100% وبواقع ست ركلات لكل فريق، لذلك فقد استفادا أكثر من برشلونة من احتساب ضربات جزاء لصالحهما.
الأكثر تلقيًا لضربات الجزاء
بما أن برشلونة ليس الأكثر استفادة من احتساب ضربات الجزاء لصالحه، لذلك دعونا نستعرض الأمر فيما يتعلق باحتساب ضربات الجزاء على الفريق.
وبرشلونة هو الوحيد بين 20 فريقًا في الدوري الإسباني الذي لم يتم احتساب أي ضربات جزاء ضده حتى الآن من الموسم.
وهناك فرق تم احتساب تسع ضربات جزاء عليها مثل ألميريا، وأخرى لم يحتسب عليها سوى ضربة جزاء واحدة، مثل ريال مدريد، لكن برشلونة لا ينتمي لذلك الترتيب من الأساس.
والفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هدف من ضربة جزاء هذا الموسم هو أتلتيك بيلباو، لكنه تم احتساب ركلة عليه على عكس برشلونة.
ونستطيع بعد هذه الإحصائية أن نقول وبجدارة إن برشلونة هو الفريق الأقل تضررًا من احتساب ضربات جزاء عليه هذا الموسم في الدوري الإسباني.
الخلاصة
برشلونة حصل على خمس ركلات جزاء حتى الآن في الدوري الإسباني سجل أربعا منهما، ولم يتم احتساب أي ضربة جزاء عليه.
وصحيح أن برشلونة ليس أكثر من حصل على ضربات جزاء ولا هو أكثر من سجلها، إلا أن الفريق لم يُحتسب ضده أي شيء.
وهناك فريقان فقط استفادا من احتساب ضربات الجزاء أكثر من برشلونة هما خيتافي ورايو فاليكانو، لكن عندما ننظر لإحصائية تلقيهما لضربات الجزاء سنجد أن الأول احتسب عليه ست ضربات، والثاني تلقى ضربتين.
وبعملية حسابية بسيطة نجد أن النادي الكتالوني هو الأكثر استفادة على الإطلاق من ضربات الجزاء هذا الموسم، بفارق خمس ركلات لصالحه بين تلك المحسوبة له وعليه، أكثر من أي فريق آخر.