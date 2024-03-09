نيغريرا مجرد فكرة.. برشلونة بين الظلم التحكيمي والمجاملات

لا تمر جولة في الدوري الإسباني دون أن نرى بعض الجدل التحكيمي، سواء في مباريات برشلونة أو ريال مدريد، كأن جولات الليغا تأبى أن تنتهي دون حالة واحدة على الأقل تثير المتاعب.

وشهدت الجولة الحالية، الـ28، من الدوري الإسباني احتساب ضربة الجزاء الخامسة لبرشلونة، دون أن يتم احتساب أي ركلة جزاء على النادي الكتالوني حتى الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يشير إلى أن فريق تشافي ربما يكون الفريق الأكثر استفادة من التحكيم هذا الموسم.

لكن الحكم في ذلك الإطار لن يكون عمليًا، فهناك عناصر كثيرة يجب أن يتم وضعها في الاعتبار، لتحديد الفريق الأكثر استفادة من الحكام، لكن بمجرد ارتباط برشلونة بقضية نيغريرا، وتقديم مدفوعات لنائب رئيس لجنة الحكام لسنوات فذلك يجعل أي حالة تحوم حول الفريق الكتالوني يصاحبها الكثير من الجدل.

ولن نستطيع أن نحدد ما إذا ما كان برشلونة هو الأكثر استفادة من قرارات الحكام بشكل عام، فذلك يحتاج إلى حصر أوسع، لكن ربما يمكننا تحديد ما إذا ما كان الفريق الكتالوني هو الأكثر استفادة من ضربات الجزاء حتى تلك اللحظة: