غاري نيفيل وروي كين يتهمان فرقًا إيطالية بتعاطي المنشطات (فيديو)
زعم غاري نيفيل وروي كين أن بعض الفرق التي واجهها مانشستر يونايتد في أوروبا تحت قيادة المدرب السابق أليكس فيرجسون كانت مذنبة "بتعاطي المنشطات"
وقال نجوم أولد ترافورد السابقون إن الفرق الإيطالية، على وجه الخصوص، أثارت شكوك لاعبي مانشستر يونايتد، حيث ادّعى نيفيل أنهم "لم يكونوا نظيفين".
وواجه مانشستر يونايتد إنتر ميلان، ميلان، يوفنتوس، فيورنتينا، روما ولاتسيو في أوروبا خلال عهد فيرغسون.
وفي حديثه خلال برنامج "Stick To Football" مع كين وجيمي كاراغر وإيان رايت، أجرى نيفيل مقارنات بين كرة القدم والرياضات الأخرى التي فيها قضايا منشطات مثل ركوب الدراجات.
وقال نيفيل: "هناك فريقان عالقان في ذهني، أعتقد أن بعض الفرق التي لعبنا ضدها لم تكن نظيفة".
وأضاف: "لقد اعتقدنا ذلك في ذلك الوقت، وأتذكر في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.. حوالي منتصف التسعينيات".
وأوضح: "وجهة نظري هي أنه عندما تنظر إلى الوراء، الآن، إلى ما حدث بعد ذلك في ركوب الدراجات والرياضات الأخرى، اعتقدنا في ذلك الوقت أن هناك أشياء جسدية.. آسف، كنا لائقين، لم نكن نشرب، كنا لائقين، هناك شيء غير صحيح".
وتابع الدولي الإنجليزي السابق: "لقد خرجت من الملعب ضد فريق إيطالي وفكرت أن "هذا ليس صحيحًا"، أنا آسف، أعلم أن اثنين من الفتيان الآخرين في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فكروا في نفس الشيء تمامًا".
واتفق كين مع زميله السابق في الفريق عندما يتذكر مواجهة الإيطاليين في أوروبا.
وقال كين: "عندما كنا نواجه فرقًا معينة، كنت أغادر الملعب وكنت محطمًا تمامًا".
وأضاف: 'أتذكر، كنت أنظر إلى اللاعبين الذين لعبت ضدهم، فريقان من الفرق الإيطالية، وكان يبدو أنهما لم يلعبا أي مباراة".
وأردف: "لماذا لا يمكننا التحدث عن ذلك؟ نحن لا نذكر أسماء أو أندية".
وفاز نيفيل بالعديد من الألقاب مع مانشستر يونايتد، بينها 12 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبان في دوري أبطال أوروبا.
أما روي كين ففاز مع مانشستر يونايتد بـ7 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا.