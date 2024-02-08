غاري نيفيل وروي كين يتهمان فرقًا إيطالية بتعاطي المنشطات (فيديو)

زعم غاري نيفيل وروي كين أن بعض الفرق التي واجهها مانشستر يونايتد في أوروبا تحت قيادة المدرب السابق أليكس فيرجسون كانت مذنبة "بتعاطي المنشطات"

وقال نجوم أولد ترافورد السابقون إن الفرق الإيطالية، على وجه الخصوص، أثارت شكوك لاعبي مانشستر يونايتد، حيث ادّعى نيفيل أنهم "لم يكونوا نظيفين".

وواجه مانشستر يونايتد إنتر ميلان، ميلان، يوفنتوس، فيورنتينا، روما ولاتسيو في أوروبا خلال عهد فيرغسون.

وفي حديثه خلال برنامج "Stick To Football" مع كين وجيمي كاراغر وإيان رايت، أجرى نيفيل مقارنات بين كرة القدم والرياضات الأخرى التي فيها قضايا منشطات مثل ركوب الدراجات.

وقال نيفيل: "هناك فريقان عالقان في ذهني، أعتقد أن بعض الفرق التي لعبنا ضدها لم تكن نظيفة".