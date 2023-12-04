غاري نيفيل عن مانشستر يونايتد: لا أريد مشاهدة أو تحليل مبارياتهم (فيديو)
وجَّه غاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، سهامَ نقدِه تجاه الفريق بسبب المستوى المتراجع الذي يقدمه اللاعبون في الوقت الحالي، وكان آخر ذلك تلقيه خسارته السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت، أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهف دون رد.
وينتظر يونايتد مباريات قوية أمام تشيلسي وبايرن ميونخ وليفربول وأستون فيلا وتوتنهام هذا الشهر.
وقال نيفيل في تصريحات أبرزتها قناة "سكاي سبورتس": "الأداء أقل بكثير من المستوى المطلوب، إنه أمر مخيّب للآمال، وبدأ الجدل حول المدرب في الظهور".
وأضاف: "هناك الأصوات ذاتها التي تقول، حسنًا بالتأكيد لا يمكننا التخلص من مدرب آخر، علينا فعل ذلك مع اللاعبين لأنهم هم الذين تسببوا في إقالة المدربين الآخرين، ثم ننتقل إلى المالكين.. وأنا أشعر بالملل. لقد سئمت من النادي الخاص بي".
وتابع: "لا أريد أن أعمل على تحليل مبارياتهم بعد الآن، ولا أريد مشاهدتها، وهذا أتعس ما يمكن أن توجهه إلى النادي الذي تشجعه، عندما تشعر بالملل من مشاهدتهم، وعندما تشعر بالتعب. لست أنا وحدي، فقد قال بعض الأشخاص في الأسبوعين الماضيين.. هذا يكفي".
ويحتل يونايتد المركز السابع في الدوري، ويستضيف، يوم الأربعاء المقبل، نظيره تشيلسي الذي تغلب على برايتون 3-2 يوم الأحد.
وأردف نيفيل: "الأربعاء سأخطط ليلتي بأكملها حول مشاهدة مانشستر يونايتد، لأن هذه هي الحياة، سنذهب ونشاهدهم مرة أخرى، لكن هذا ما أشعر به اليوم، أشعر بالإرهاق من مشاهدتهم، وهذا وضع محزن".
واستطرد: "أحب هذا النادي وأحب إثارة كرة القدم ولكني أخشى بالفعل مما سيحدث في آنفيلد خلال أسبوعين، فقط لأنني أعتقد أنه قد تكون هناك فوضى، أخشى بالفعل مما سيحدث ليلة الأربعاء ضد تشيلسي".
واختتم: "لقد فقدوا ثقتنا كمشجعين. وفي وسائل الإعلام الآن، نحن لا نثق بهم أيضًا لأن الواقع هو أنهم يتراجعون عن المستوى المعتاد".