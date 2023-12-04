غاري نيفيل عن مانشستر يونايتد: لا أريد مشاهدة أو تحليل مبارياتهم (فيديو)

وجَّه غاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، سهامَ نقدِه تجاه الفريق بسبب المستوى المتراجع الذي يقدمه اللاعبون في الوقت الحالي، وكان آخر ذلك تلقيه خسارته السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت، أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهف دون رد.

وينتظر يونايتد مباريات قوية أمام تشيلسي وبايرن ميونخ وليفربول وأستون فيلا وتوتنهام هذا الشهر.

وقال نيفيل في تصريحات أبرزتها قناة "سكاي سبورتس": "الأداء أقل بكثير من المستوى المطلوب، إنه أمر مخيّب للآمال، وبدأ الجدل حول المدرب في الظهور".