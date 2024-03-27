ريال مدريد يتلقى أخبارًا مطمئنة بشأن إصابة كامافينغا
تلقى نادي ريال مدريد أخبارًا مطمئنة بشأن الإصابة التي تعرض لها إدواردو كامافينغا، نجم الفريق، خلال مباراة منتخب فرنسا أمام تشيلي، مساء الثلاثاء.
وغادر كامافينغا ملعب فيلودروم في مارسيليا عقب تعرضه لإصابة في كاحل ساقه اليسرى في الدقيقة الـ42 من المباراة الودية، التي فاز فيها منتخب فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وقبيل نهاية الشوط الأول، حل ماتيو غندوزي في الدقيقة الـ43 محل كامافينغا، الذي غادر الملعب على قدميه، رغم أنه كان يعرج بساقه اليسرى.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ريليفو"، اليوم الأربعاء، فإن الإصابة عبارة عن التواء خفيف، رغم أنه في البداية، كان هناك قلق من أن تكون الإصابة خطيرة، مما قد يهدد مشاركته ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن لحسن الحظ، تبين أن الإصابة أقل خطورة مما كان متوقعًا".
وأضافت الصحيفة: "يُمكن لكامافينغا المشاركة ضد أتلتيك بلباو في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني".
كما قالت إذاعة "كادينا سير"، إن "حالة كامافينغا لا تبدو خطيرة لكنه سيتوجه إلى مركز تدريب ريال مدريد بعد ظهر اليوم لإجراء الفحوصات ومعرفة مدى المشكلة التي يعاني منها في كاحله الأيسر".
ويعد كامافينغا واحدًا من أفضل المواهب الكروية في العالم خلال الوقت الراهن، إذ انضم إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من رين الفرنسي عام 2021.
ومنذ ذلك الوقت، حجز النجم الفرنسي موقعه في تشكيلة ريال مدريد الأساسية، إذ خاض حتى الآن منذ الوصول إلى سانتياغو برنابيو، 131 مواجهة عبر مختلف المسابقات أحرز خلالها هدفين مع تقديم 6 تمريرات حاسمة.