ريال مدريد يتلقى أخبارًا مطمئنة بشأن إصابة كامافينغا

تلقى نادي ريال مدريد أخبارًا مطمئنة بشأن الإصابة التي تعرض لها إدواردو كامافينغا، نجم الفريق، خلال مباراة منتخب فرنسا أمام تشيلي، مساء الثلاثاء.

وغادر كامافينغا ملعب فيلودروم في مارسيليا عقب تعرضه لإصابة في كاحل ساقه اليسرى في الدقيقة الـ42 من المباراة الودية، التي فاز فيها منتخب فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقبيل نهاية الشوط الأول، حل ماتيو غندوزي في الدقيقة الـ43 محل كامافينغا، الذي غادر الملعب على قدميه، رغم أنه كان يعرج بساقه اليسرى.