ضربة قوية لريال مدريد.. تشخيص وفترة غياب كامافينغا (فيديو وصور)

تلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية بعد الإصابة التي تعرض لها إدواردو كامافينغا، مع منتخب فرنسا خلال مواجهة تشيلي الودية، التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "فيلودروم".

وفي الدقيقة 41 تعرض كامافينغا لالتواء في كاحل قدمه اليسرى بعد كرة مشتركة مع ماوريسيو إيسلا، لاعب تشيلي.

وفشلت محاولات الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا في إسعاف لاعب وسط ريال مدريد على مدار دقيقتين ليضطر ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، لاستبداله ودفع بماتيو جوندوزي بدلاً منه.