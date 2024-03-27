ضربة قوية لريال مدريد.. تشخيص وفترة غياب كامافينغا (فيديو وصور)
تلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية بعد الإصابة التي تعرض لها إدواردو كامافينغا، مع منتخب فرنسا خلال مواجهة تشيلي الودية، التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "فيلودروم".
وفي الدقيقة 41 تعرض كامافينغا لالتواء في كاحل قدمه اليسرى بعد كرة مشتركة مع ماوريسيو إيسلا، لاعب تشيلي.
وفشلت محاولات الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا في إسعاف لاعب وسط ريال مدريد على مدار دقيقتين ليضطر ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، لاستبداله ودفع بماتيو جوندوزي بدلاً منه.
وقالت صحيفة "آس"، إن "اللاعب سيخضع لفحوصات، في الساعات القليلة المقبلة، ستحدد مدى الإصابة، وستوضح أيضًا ما إذا كان يمكن أن يكون متاحًا لمباراة ذهاب الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي، يوم 9 أبريل في سانتياغو برنابيو".
فيما أشارت تقارير أخرى، إلى أن اللاعب تعرض لالتواء في الكاحل، ما ينذر بغيابه عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.
وقال ثامر الشهراني، أخصائي علاج طبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات، عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقا على إصابة نجم ريال مدريد: "تعرض نجم ريال مدريد لإلتواء في الكاحل للداخل وهذا يسبب ضغط على أربطة المفصل وقد يسبب إصابة فيها، الأسوأ لو تمزقت الأربطة: الدرجة الأولى: غياب من 2 إلى 3 أسابيع، أما الدرجة الثانية تصل من 4 إلى 6 أسابيع، وهناك درجات أسوأ وتطلب وقتًا أطول، بانتظار الفحص الطبي والأشعة".
وأضاف: "سيُجرى فحص أشعة رنين للمفصل، في حال سلامة الأربطة وتبيّن فقط مجرد التواء عنده قدرة في العودة في مباراة السيتي، ولكن في حال وجود تمزق بالأربطة سيكون الأمر صعبًا، بانتظار الفحص الطبي غدًا".
وتأتي إصابة كامافينجا قبل فترة مهمة لريال مدريد في الموسم، تضمن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلعب ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، يوم الأحد 31 مارس، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.