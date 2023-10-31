هل ناقش مجلس إدارة الزمالك إقالة أوسوريو؟

إلى ذلك، سيشارك مصطفى شلبي جناح الفريق في التدريبات خلال يومين وسط توقعات بغيابه عن مباراة زد بالدوري المصري حفاظًا عليه للمشاركة أمام بيراميدز في مباراة قبل نهائي كأس مصر.

وعقد مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب أول اجتماع له أمس الإثنين حيث تم اتخاذ بعض القرارات الإدارية من بينها إسناد مهمة الإشراف على فريق الكرة الأول لأحمد سليمان وحسين السيد عضوي المجلس.

وتجرع الزمالك الخسارة الأولى له هذا الموسم بالهزيمة 2-1 أمام مضيفه إنبي في الدوري المصري.

ورفع إنبي رصيده إلى سبع نقاط وتقدم للمركز السادس بينما توقف رصيد الزمالك عند ثماني نقاط وما زال في المركز الرابع.