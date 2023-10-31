هل ناقش مجلس إدارة الزمالك إقالة أوسوريو؟
كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف المدرب الكولومبي أوسوريو بعد خسارة الفريق أمام إنبي في الدوري المصري وغيابه عن تدريبات الفريق.
وحسب سالم فإن مجلس الزمالك لم يتطرق خلال اجتماع الأمس لإقالة المدرب الكولومبي، وأن الأمر غير مطروح من الأساس.
وخسر الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري.. بعدها تخلف المدرب عن تدريبات الفريق.
وحسب التقارير فإن أوسوريو استأذن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة قبل الغياب عن التدريبات لظروف خاصة، وهو ما وافق عليه سليمان.
إلى ذلك، سيشارك مصطفى شلبي جناح الفريق في التدريبات خلال يومين وسط توقعات بغيابه عن مباراة زد بالدوري المصري حفاظًا عليه للمشاركة أمام بيراميدز في مباراة قبل نهائي كأس مصر.
وعقد مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب أول اجتماع له أمس الإثنين حيث تم اتخاذ بعض القرارات الإدارية من بينها إسناد مهمة الإشراف على فريق الكرة الأول لأحمد سليمان وحسين السيد عضوي المجلس.
وتجرع الزمالك الخسارة الأولى له هذا الموسم بالهزيمة 2-1 أمام مضيفه إنبي في الدوري المصري.
ورفع إنبي رصيده إلى سبع نقاط وتقدم للمركز السادس بينما توقف رصيد الزمالك عند ثماني نقاط وما زال في المركز الرابع.