مفاوضات بين الزمالك وأشرف بن شرقي

شيكابالا

إلى ذلك، أكدت "تن" أيضًا أن هناك توجهًا لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا لضم شيكابالا لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بالكاميرون.

ويقدم شيكابالا مستويات كبيرة خلال الفترة الأخيرة مع الزمالك رغم بلوغه 38 عامًا.

ويسعى الزمالك لتمديد عقد شيكابالا لمدة موسمين برفقة بعض نجوم الفريق الذين أعطى مجلس الإدارة الجديد أولوية لوجودهم في النادي مثل أحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو.

واستلم مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب النادي بشكل رسمي من اللجنة الثلاثية المعينة من قبل وزارة الرياضة بعد نجاحه في الانتخابات التي أقيمت في الـ20 من أكتوبر الماضي.