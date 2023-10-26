مفاوضات بين الزمالك وأشرف بن شرقي
كشفت تقارير صحفية مصرية عن وجود مفاوضات بين نادي الزمالك والمغربي أشرف بن شرقي مهاجم الريان القطري لعودة اللاعب مجددًا إلى النادي.
وانتقل بن شرقي إلى الريان القطري بعد موسم واحد فقط مع الجزيرة الإماراتي.
وحسب قناة "تن" المصرية فإن وكيل أشرف بن شرقي عرض عودة اللاعب مجددًا إلى نادي الزمالك حيث يرغب المهاجم المغربي في استعادة بريقه مجددًا.
وينتهي عقد بن شرقي مع الريان بنهاية الموسم الجاري.
وانضم أشرف بن شرقي بانتظام إلى منتخب المغرب وحقق العديد من البطولات مع نادي الزمالك حينما لعب له لمدة 3 سنوات قبل الرحيل مع انتهاء عقده.
وحسب "تن" فإن التفاوض بشكل مباشر سيتم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مع إنهاء الزمالك للأزمات المتعلقة بقيد اللاعب حيث يعاني النادي من غلق باب القيد بسبب مديونيات لدى نادي سبورتنغ لشبونة.
شيكابالا
إلى ذلك، أكدت "تن" أيضًا أن هناك توجهًا لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا لضم شيكابالا لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بالكاميرون.
ويقدم شيكابالا مستويات كبيرة خلال الفترة الأخيرة مع الزمالك رغم بلوغه 38 عامًا.
ويسعى الزمالك لتمديد عقد شيكابالا لمدة موسمين برفقة بعض نجوم الفريق الذين أعطى مجلس الإدارة الجديد أولوية لوجودهم في النادي مثل أحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو.
واستلم مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب النادي بشكل رسمي من اللجنة الثلاثية المعينة من قبل وزارة الرياضة بعد نجاحه في الانتخابات التي أقيمت في الـ20 من أكتوبر الماضي.