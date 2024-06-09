قرار رسمي بشأن مباراة الأخضر وهلال بنغازي

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إعادة مباراة الهلال بنغازي ونادي الأخضر ضمن الجولة التاسعة إيابا من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، مع تغيير مكان إقامة المباراة إلى ملعب بشير جوده بالمرج.

ووفق ما أعلنته لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم، المسؤولة عن تنظيم دوري الدرجة الأولى، تم اتخاذ قرار إجراء المباراة المثيرة للجدل، يوم السبت 15 يونيو 2024، على ملعب بشير جوده بالمرج.

وكان نادي الأخضر الليبي قرر الانسحاب من مواجهته الحاسمة من أجل ضمان المركز الثالث المؤهل عن المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب، وذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة أمام هلال بنغازي على ملعب الأخير معتبرا أن الظروف الأمنية وحماية بعثة الفريق لم تكن مؤمنة بالشكل المطلوب ما شكل خطرا على سلامة أفراد الفريق.