سر شعور مودريتش بعدم الراحة مع ريال مدريد هذا الموسم
كشفت تقارير صحفية أسباب عدم شعور الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بالراحة مع الفريق في الموسم الحالي، والذي قد يكون بنسبة كبيرة الأخير له في صفوف "الميرنغي".
وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، برر سبب عدم ظهور مودريتش، في عمليات الإحماء مع البدلاء خلال الانتصار بنتيجة (2-1) على لاس بالماس، يوم السبت، قائلا: "لم أرغب في وضعه في موقف صعب، إذا لم أكن متأكدا من أنه سيلعب.. يجب أن أحترمه، وهو بخير، وجاهز للمباراة التالية".
من جانبها، قالت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن " لوكا مودريتش لا يشعر بالراحة هذا الموسم، ويعيش وضعا معقدا؛ إذ لم يلعب دقيقة واحدة في المباراتين الأخيرتين وهو شيء غير معتاد، خاصةً وأن المباراتين شهدتا ريمونتادا من الفريق وفي هذه اللحظات الصعبة كان فيها أنشيلوتي يقوم بمنح مودريتش فرصة اللعب دائمًا".
وأضاف التقرير: "مودريتش يدرك أن اللاعبين الشباب يضغطون لنيل مكانهم ولم يعد بإمكانه لعب جميع المباريات، لكنه يشعر أن ما تحدثوا عنه (هو وأنشيلوتي والإدارة) في مايو 2023، عندما اتفقوا على تجديد عقده لموسم آخر، لم يتحقق، إذ أكدوا له أن دوره سيعتمد على أدائه ومع ذلك فهو يعتقد الآن أن هذا الاتفاق لم يتم".
وتابع: "في ظل هذا الوضع، أصبح التفكير في تمديد عقد جديد أكثر تعقيدًا بالنسبة لمودريتش؛ لأنه كرر دائمًا أنه سيستمر مع الفريق طالما أنه يشعر بأهميته، وهو أمر يحدث هذا الموسم فقط بشكل روتيني، لوكا لاعب تنافسي، وعلى الرغم من عمره فإن كل مباراة يشاهدها من على مقاعد البدلاء تزعجه".
وأوضحت الصحيفة: "هناك ترقب من الدوري السعودي، رغم أنه من الصعب التفكير في رحيل مودريتش في منتصف الموسم، لكن الاهتمام من السعودية سيعود قريباً إلى لوكا بالنظر إلى تدهور وضعه مع ريال مدريد".
يذكر أن مودريتش، البالغ 38 عاماً، بدأ مسيرته الكروية في نادي دينامو زغرب، ثم انتقل إلى توتنهام هوتسبير لمدة 4 مواسم، ومنه إلى ريال مدريد في صيف 2012.
ورفقة الفريق الملكي حقق مودريتش 23 لقباً، أهمها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.
أما رفقة منتخب بلاده فقد قاد مودريتش منتخب كرواتيا لبرونزية كأس العالم 2018، وهي السنة ذاتها التي حقق فيها اللاعب جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب بالعالم.