سر شعور مودريتش بعدم الراحة مع ريال مدريد هذا الموسم

كشفت تقارير صحفية أسباب عدم شعور الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بالراحة مع الفريق في الموسم الحالي، والذي قد يكون بنسبة كبيرة الأخير له في صفوف "الميرنغي".

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، برر سبب عدم ظهور مودريتش، في عمليات الإحماء مع البدلاء خلال الانتصار بنتيجة (2-1) على لاس بالماس، يوم السبت، قائلا: "لم أرغب في وضعه في موقف صعب، إذا لم أكن متأكدا من أنه سيلعب.. يجب أن أحترمه، وهو بخير، وجاهز للمباراة التالية".

من جانبها، قالت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن " لوكا مودريتش لا يشعر بالراحة هذا الموسم، ويعيش وضعا معقدا؛ إذ لم يلعب دقيقة واحدة في المباراتين الأخيرتين وهو شيء غير معتاد، خاصةً وأن المباراتين شهدتا ريمونتادا من الفريق وفي هذه اللحظات الصعبة كان فيها أنشيلوتي يقوم بمنح مودريتش فرصة اللعب دائمًا".