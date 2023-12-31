ماركا: مودريتش لم يحسم موقفه بشأن مستقبله مع ريال مدريد
قالت صحيفة "ماركا" إن الكرواتي لوكا مودريتش لم يقل كلمته الأخيرة مُطْلَقا بشأن مستقبله.
وأوضحت الصحيفة أن مودريتش لم يقل كلمته النهائية سواء بشأن مستقبله مع ريال مدريد أو في المنتخب الكرواتي.
وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن مودريتش يظل صامتًا، والأهم من ذلك، أنه يُسكت الجميع بلعبه وطموحه في كل مرة يتعين عليه دخول العشب الأخضر.
الكفاءة
وأضافت أنه لا أحد يعرف، حتى مودريتش نفسه، ما سيحدث مع مودريتش المتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018، لكن الحقيقة أن اللاعب لن يتخلى عن أي شيء، بدءًا من الاستمرار في ارتداء قميص ريال مدريد.
وعشية قرعة يورو 2024 في هامبورغ قال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا: "لم يقل أحد إن بطولة أوروبا هي نهاية مودريتش".
وذكرت "ماركا" أنه بمجرد أن استعاد مودريتش الإيقاع الذي فقده في بداية الموسم، أظهر مرة أخرى أنه يمتلك كرة القدم، وأن العمر لا يهم في مواجهة ما يمكن أن تقدمه الحياة الاحترافية.
وقالت الصحيفة: "يعيش مودريتش من أجل كرة القدم ومن أجلها، في ريال مدريد تحيط به عائلته، إنه المكان المثالي لإخراج الأفضل، ريلا مدريد قدم له كل ما هو ضروري وكان رد اللاعب ممتازًا".
أحلام يسعى لتحقيقها
وأفادت "ماركا" بأن مودريتش يسعى لتحقيق عدة أحلام مثل الفوز بلقب مع منتخب بلاده، كما إنه على بعد 9 أشهر من أن يصبح اللاعب الأكبر سنًّا في تاريخ ريال مدريد، لذلك سيحتاج إلى عام إضافي في الميرنغي.
وينتهي عقد مودريتش، البالغ من العمر 38 عامًا، مع ريال مدريد في يونيو المقبل.
وأشارت إلى أن كرة القدم لا تزال حاضرة في جسد مودريتش الصغير، وفي رأسه المميز؛ ما يسمح له بالبقاء بين الأفضل.
وقالت الصحيفة الشهيرة إنه لا يوجد أي اتصال بين مودريتش وريال مدريد بشأن العقد، ولكن إذا بقي كل شيء على حاله، فسينقلب الوضع مرة أخرى وسيضع قادة ريال مدريد خيار التجديد لمدة عام على الطاولة.