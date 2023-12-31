ماركا: مودريتش لم يحسم موقفه بشأن مستقبله مع ريال مدريد

الكفاءة

وأضافت أنه لا أحد يعرف، حتى مودريتش نفسه، ما سيحدث مع مودريتش المتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018، لكن الحقيقة أن اللاعب لن يتخلى عن أي شيء، بدءًا من الاستمرار في ارتداء قميص ريال مدريد.

وعشية قرعة يورو 2024 في هامبورغ قال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا: "لم يقل أحد إن بطولة أوروبا هي نهاية مودريتش".

وذكرت "ماركا" أنه بمجرد أن استعاد مودريتش الإيقاع الذي فقده في بداية الموسم، أظهر مرة أخرى أنه يمتلك كرة القدم، وأن العمر لا يهم في مواجهة ما يمكن أن تقدمه الحياة الاحترافية.

وقالت الصحيفة: "يعيش مودريتش من أجل كرة القدم ومن أجلها، في ريال مدريد تحيط به عائلته، إنه المكان المثالي لإخراج الأفضل، ريلا مدريد قدم له كل ما هو ضروري وكان رد اللاعب ممتازًا".