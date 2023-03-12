باريس سان جيرمان يجهز عرضا مذهلا لضم هالاند

ولهذا، وفقًا لهذه المعلومات، سيكون باريس سان جيرمان على استعداد لدفع حوالي 200 مليون يورو المنصوص عليها في الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب النرويجي مع مانشستر سيتي.

وبصرف النظر عن حقيقة قبول اللاعب ومانشستر سيتي للعرض، فإن وصوله الافتراضي من شأنه أن يجعل الفرنسيين يضطرون إلى التخلص من لاعبين بارزين يحصلون على رواتب ضخمة وذلك للامتثال لـ "اللعب النظيف" المالي وتجنب العقوبات.

وبالطبع سيشمل ذلك أسماء لاعبين بارزين مثل بطل العالم ليونيل ميسي أو المدافع المخضرم سيرجيو راموس، خاصة وأن مفاوضات تجديد عقودهما متوقفة حاليا أو حتى البرازيلي نيمار الذي جعلت إصاباته المتكررة باريس سان جيرمان يفكر في رحيله.