باريس سان جيرمان يجهز عرضا مذهلا لضم هالاند
أشارت محطة "RMC Sports" إلى أن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع إرلينغ هالاند مهاجم وهداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز.
وتسبب الفشل الجديد لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بالفعل إلى محاولة النادي الفرنسي التطلع إلى الأمام في محاولة جديدة للفوز باللقب الأوروبي الكبير الموسم المقبل.
ووفقًا للمحطة الفرنسية، لن تكون هذه الحركة سوى التعاقد مع هالاند المتألق حاليًا في مانشستر سيتي، لكن بالتأكيد لتحقيق مثل هذه الخطوة يجب على النادي الباريسي ألا يدخر جهدًا ومالًا لإقناع اللاعب وناديه الإنجليزي.
ولهذا، وفقًا لهذه المعلومات، سيكون باريس سان جيرمان على استعداد لدفع حوالي 200 مليون يورو المنصوص عليها في الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب النرويجي مع مانشستر سيتي.
وبصرف النظر عن حقيقة قبول اللاعب ومانشستر سيتي للعرض، فإن وصوله الافتراضي من شأنه أن يجعل الفرنسيين يضطرون إلى التخلص من لاعبين بارزين يحصلون على رواتب ضخمة وذلك للامتثال لـ "اللعب النظيف" المالي وتجنب العقوبات.
وبالطبع سيشمل ذلك أسماء لاعبين بارزين مثل بطل العالم ليونيل ميسي أو المدافع المخضرم سيرجيو راموس، خاصة وأن مفاوضات تجديد عقودهما متوقفة حاليا أو حتى البرازيلي نيمار الذي جعلت إصاباته المتكررة باريس سان جيرمان يفكر في رحيله.
وفشل فريق المدرب كريستوف غالتييه المرصع بالنجوم والذي يضم المهاجم كيليان مبابي وبطل العالم ميسي في هز شباك بايرن ميونخ في مباراتي الذهاب والعودة ليخسر 0/3 في مجموع المباراتين؛ لتتلاشى آماله في انتزاع اللقب الأوروبي الأبرز للأندية لعام آخر.
وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 للمرة الخامسة في آخر 7 سنوات؛ ما يحرمه من المنافسة على اللقب الأوروبي الكبير الذي يسعى له منذ استحواذ قطر على النادي.
ويتصدر هالاند البالغ من العمر 22 عاما قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا من 27 مباراة في أول مواسمه مع سيتي في الدوري الإنجليزي.