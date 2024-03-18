رونالدو أمام الهلال
رونالدو أمام الهلالgettyimages

الرد صادم.. رونالدو يطلب شيئًا غريبا من مهاجم الهلال

رونالدو سجل هدفين ليقود النصر للفوز بالبطولة العربية على حساب الهلال.

كشف البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الهلال عن طلب غريب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة الفريقين في البطولة العربية.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين ليقود النصر للفوز 2/1 على الهلال في المباراة النهائية للبطولة العربية في أغسطس الماضي.

وافتتح ميشيل التسجيل للهلال في الدقيقة 51، واحتقل على طريقة رونالدو الشهيرة "suiii".

وقال ميشيل ديلغادو: "عندما سجلت ضد رونالدو في نهائي البطولة العربية جاء لي وقال: "لا تحتفل كما أحتفل".

وأضاف: "لكن لم أسمع له".

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استفزاز لرونالدو

وقبل أيام استفز ميشيل منافسه رونالدو بتصريح قوي.

وحضر البرازيلي رونالدو نازاريو، تدريبات الهلال وقابل اللاعبين والجهاز الفني.

ونشر حساب الهلال عبر منصة "X" مقطع فيديو لحديث بعض اللاعبين مع رونالدو وبينهم ميشيل الذي قال: "هناك رونالدو واحد فقط وهو الظاهرة".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 68 نقطة، ويتقدم بـ12 نقطة عن النصر الثاني.

في حين يتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي وسجل 23 هدفا، ويتقدم بثلاثة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

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