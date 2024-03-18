الرد صادم.. رونالدو يطلب شيئًا غريبا من مهاجم الهلال

استفزاز لرونالدو

وقبل أيام استفز ميشيل منافسه رونالدو بتصريح قوي.

وحضر البرازيلي رونالدو نازاريو، تدريبات الهلال وقابل اللاعبين والجهاز الفني.

ونشر حساب الهلال عبر منصة "X" مقطع فيديو لحديث بعض اللاعبين مع رونالدو وبينهم ميشيل الذي قال: "هناك رونالدو واحد فقط وهو الظاهرة".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 68 نقطة، ويتقدم بـ12 نقطة عن النصر الثاني.

في حين يتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي وسجل 23 هدفا، ويتقدم بثلاثة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.