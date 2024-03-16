وليد عبد الله: "إن شاء الله رونالدو يسلم" (فيديو)

أعرب وليد عبد الله، حارس مرمى نادي النصر السعودي، عن أمنيته في دخول زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإسلام.

وتداول الجمهور فيديو، اليوم السبت، يظهر وليد عبدالله وهو يرتدي ملابس الإحرام، ويتحدث معه مصور الفيديو، والذي يبدو أنه صاحب أحد المطاعم، حيث قال له: "نورتنا في المطعم وشرفتنا ما تقييمك للطعام"، ليرد عليه وليد عبدالله أن الطعام شهي وليس لديه أي ملاحظات.

وسأله مصور الفيديو عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليرد حارس النصر: "أحد الواقفين سألني عنه وقلت له إن شاء الله يسلم، وهو يحب الطعام السعودي والأرز الأبيض".