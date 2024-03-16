وليد عبد الله: "إن شاء الله رونالدو يسلم" (فيديو)
أعرب وليد عبد الله، حارس مرمى نادي النصر السعودي، عن أمنيته في دخول زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإسلام.
وتداول الجمهور فيديو، اليوم السبت، يظهر وليد عبدالله وهو يرتدي ملابس الإحرام، ويتحدث معه مصور الفيديو، والذي يبدو أنه صاحب أحد المطاعم، حيث قال له: "نورتنا في المطعم وشرفتنا ما تقييمك للطعام"، ليرد عليه وليد عبدالله أن الطعام شهي وليس لديه أي ملاحظات.
وسأله مصور الفيديو عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليرد حارس النصر: "أحد الواقفين سألني عنه وقلت له إن شاء الله يسلم، وهو يحب الطعام السعودي والأرز الأبيض".
وفاز نادي النصر على نظيره الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين بهدف نظيف.
نادي النصر سيواجه نظيره الطائي يوم 30 من شهر مارس الجاري.
وابتعد رونالدو في صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 23 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال صاحب الـ 20 هدفا.
وهدف رونالدو يحمل الرقم 50 له في جميع المسابقات بقميص النصر.