حديث العالم.. صدمة الهلال تحولت إلى نعمة

نظم الهلال احتفالًا كبيرًا للغاية بفوزه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين في عامها الأول، بعد استقطاب كل تلك النجوم الكبيرة من أنحاء العالم كافة.

تلك النسخة من البطولة لها خصوصية معينة لدى جماهير الهلال، بالأخص أنها جاءت بوجود كريستيانو رونالدو، نجم النصر، وكريم بنزيما، نجم الاتحاد، ورياض محرز وفيرمينيو وكيسيه وغيرهم في الأهلي.

لذلك كان ذلك الاحتفال منتظرًا بشكل كبير من قبل جماهير الفريق الهلالي، بالأخص أيضًا أن فريقهم حققه عن استحقاق كبير وجدارة ولم يخسر أي مباراة.