وفاة اللاعب التونسي نزار العيساوي بعدما أضرم النار في جسده

أكدت تقارير صحفية تونسية نبأ وفاة اللاعب نزار العيساوي متأثرا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بعدما أضرم النار في جسده، يوم الإثنين الماضي.

ونشر العيساوي البالغ عمره 35 عاما وأب لأربعة أطفال فيديو على صفحته في "فيسبوك"، وثق فيها محاولة انتحاره، وأكد خلاله أن سبب إضرام النار في جسده اتهامه بالباطل في قضية إثر خلاف مع أحد باعة الموز في منطقة حفوز في محافظة القيروان وسط تونس.