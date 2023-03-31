المغربي سفيان كيين بين الحياة والموت بعد تعرضه لحادث خطير (فيديو)

وتدخلت الأطقم الطبية بسرعة ونقلت اللاعب للمستشفى حيث تشير مصادر إلى أنه في حالة حرجة وبين الحياة والموت.

ويحمل سفيان كيين البالغ من العمر 25 عاما الجنسية المغربية والبلجيكية، ومثّل المنتخب المغربي في فئات الشباب والمنتخب الأولمبي وكان ضمن اللائحة الأولية للمنتخب الأول في عدة مناسبات.

ولعب سفيان كيين لأندية كييفو فيرونا وانتقل للاتسيو الذي أعاره لسالرنيتانا وفينيزيا قبل أن ينتقل لفريق لوفين البلجيكي عام 2022.

ومثّل سفيان كيين المنتخب المغربي للشباب وتوج رفقته بالميدالية الذهبية للألعاب الفرنكوفونية عام 2017، كما لعب للمنتخب الأولمبي المغربي.