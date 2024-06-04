جوزيبي ماروتا رئيساً جديداً لإنتر ميلان الإيطالي

وسيتولى ماروتا، الذي كان المدير التنفيذي للعمليات الرياضية في النادي، منصب الرئيس خلفاً للصيني ستيفن تشانغ، نجل مالك مجموعة "سونينغ" التي عجزت عن سداد الدين المتوجب عليها لصندوق "أوكتري"؛ ما أدى إلى تخليها عن ملكية النادي.

وعلّق ماروتا على تعيينه، وفق ما نقل عنه بيان النادي، قائلا: هذا التعيين هو اعتراف بالعمل الرائع الذي أنجزه العديد من الأشخاص خلال الأعوام الثلاثة الماضية. في حين قال الملاك الأمريكيون: من خلال منصبه كرئيس، سيجلب ماروتا الاستمرارية، والخبرة، والشغف والتفاني، التي أظهرها خلال مسيرته المميزة في كرة القدم.

ويُعدّ ماروتا (67 عاماً) شخصاً مؤثراً جداً في كرة القدم الإيطالية، بعد الأدوار الناجحة الذي أداها مع أندية عدة، أبرزها يوفنتوس وأتالانتا وسامبدوريا.