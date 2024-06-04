جوزيبي ماروتا رئيساً جديداً لإنتر ميلان الإيطالي
قرر صندوق الاستثمارات الأمريكي "أوكتري كابيتال مانجمنت"، الذي استحوذ أخيراً على ملكية إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي، تعيين جوزيبي ماروتا رئيساً جديداً للنادي.
وسيتولى ماروتا، الذي كان المدير التنفيذي للعمليات الرياضية في النادي، منصب الرئيس خلفاً للصيني ستيفن تشانغ، نجل مالك مجموعة "سونينغ" التي عجزت عن سداد الدين المتوجب عليها لصندوق "أوكتري"؛ ما أدى إلى تخليها عن ملكية النادي.
وعلّق ماروتا على تعيينه، وفق ما نقل عنه بيان النادي، قائلا: هذا التعيين هو اعتراف بالعمل الرائع الذي أنجزه العديد من الأشخاص خلال الأعوام الثلاثة الماضية. في حين قال الملاك الأمريكيون: من خلال منصبه كرئيس، سيجلب ماروتا الاستمرارية، والخبرة، والشغف والتفاني، التي أظهرها خلال مسيرته المميزة في كرة القدم.
ويُعدّ ماروتا (67 عاماً) شخصاً مؤثراً جداً في كرة القدم الإيطالية، بعد الأدوار الناجحة الذي أداها مع أندية عدة، أبرزها يوفنتوس وأتالانتا وسامبدوريا.
وانضم ماروتا إلى إنتر في 2018، وتحت قيادته الرياضية فاز النادي بلقب الدوري الإيطالي عامي 2021 و2024، وكأس إيطاليا عامي 2022 و2023، بالإضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023 حين خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.
وكشف إنتر أيضاً عن أعضاء مجلس إدارته، الذي تكون بغالبيته (خمسة أعضاء من أصل ستة) من قبل مديري "أوكتري". وكرّر الصندوق الأمريكي، في بيانه الصحافي، أنه "يركز على الاستقرار التشغيلي والمالي لإنتر".