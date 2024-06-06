تعليق مثير لنجم فرنسا حول مستوى لاعب الاتحاد السعودي

أكد مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان راندال كولو مواني أنه "مصدوم" بعدما شاهد زميله في منتخب الديكة ولاعب خط وسط نادي الاتحاد السعودي، نغولو كانتي وهو يتدرب للمرة الأولى بعد غياب عن منتخب بلاده لأكثر من عامين.

وفي مايو الماضي شكلت دعوة ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، لنغولو كانتي المفاجأة الكبرى في قائمة اللاعبين الذين سيمثلون منتخب الديكة في نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم ألمانيا 2024.

ورغم أن لاعب خط وسط الاتحاد السعودي كان واحدا من أكثر اللاعبين حضورا في تشكيلة فرنسا في المواعيد الكبرى على غرار كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016 و2020، فإن دعوته ليورو 2024، لم تكن متوقعة، لكن ديشان برر ذلك بالقول إن مسيرة كانتي اللافتة مع المنتخب، وتجربته الكبيرة، كانت وراء القناعة بأن فرنسا ستكون أقوى في يورو 2024 بوجود نغولو كانتي.

وعقب مباراة فرنسا ولكسمبورغ الودية الأربعاء (3 ـ 0)، أبدى كولو مواني انبهاره الشديد بمستوى نجم خط وسط الاتحاد السعودي، مؤكدا أنه لم يفقد شيئا من حركته اللافتة في وسط الملعب.

وقال كولو مواني الذي سجل أحد الأهداف الثلاثة للصحفيين: "في البداية قلت لنفسي إن نغولو كانتي ليس أسطورة، لكن بعد الحصة التدريبية الأولى لنا مع كانتي الذي عاد حديثا إلى المجموعة فكرت في أن رأيي يستوجب التغيير ومزيدا من التفكير".