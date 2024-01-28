رغم إصابته.. خالد عيسى يصر على إكمال مواجهة طاجيكستان (فيديو)
أصر خالد عيسى حارس مرمى المنتخب الإماراتي، على استكمال مباراة منتخب بلاده أمام طاجيكستان في دور الـ16 لكأس آسيا.
ويلعب منتخب الإمارات ضد طاجيكستان، على استاد أحمد بن علي، في دور الـ16 لكأس آسيا التي تقام حاليا في قطر.
وتعرض خالد عيسى لإصابة قوية في رأسه، بعد تدخل مع لاعب منتخب طاجيكستان؛ ما استدعى توقف اللعب.
وأصر خالد عيسى على استكمال اللقاء، رغم إصابته الصعبة في الرأس.
وتأهل منتخب الإمارات لدور الـ16 بالبطولة المقامة في قطر بعدما حل ثانيا في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، بينما تأهلت طاجيكستان بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى بنفس النقاط.