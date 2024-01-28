رغم إصابته.. خالد عيسى يصر على إكمال مواجهة طاجيكستان (فيديو)

ويلعب منتخب الإمارات ضد طاجيكستان، على استاد أحمد بن علي، في دور الـ16 لكأس آسيا التي تقام حاليا في قطر.

وتعرض خالد عيسى لإصابة قوية في رأسه، بعد تدخل مع لاعب منتخب طاجيكستان؛ ما استدعى توقف اللعب.

وأصر خالد عيسى على استكمال اللقاء، رغم إصابته الصعبة في الرأس.