كأس آسيا.. منتخب الإمارات يتأهل لدور الـ16 رغم الخسارة أمام إيران (فيديو)

تأهل منتخب الإمارات إلى دور الـ16 في كأس آسيا 2023 رغم الخسارة 1/2 أمام إيران، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وسجل مهدي طارمي هدفا في كل شوط ليقود إيران للفوز على الإمارات، التي أهدرت ركلة جزاء، وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة.

ومنح طارمي التقدم لإيران في الدقيقة 26 قبل أن يعزز النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 65.