كأس آسيا.. منتخب الإمارات يتأهل لدور الـ16 رغم الخسارة أمام إيران (فيديو)
تأهل منتخب الإمارات إلى دور الـ16 في كأس آسيا 2023 رغم الخسارة 1/2 أمام إيران، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.
وسجل مهدي طارمي هدفا في كل شوط ليقود إيران للفوز على الإمارات، التي أهدرت ركلة جزاء، وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة.
ومنح طارمي التقدم لإيران في الدقيقة 26 قبل أن يعزز النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 65.
وأهدر يحيى الغساني ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعدما أطلق تسديدة منخفضة تصدى لها حارس إيران قبل أن يسجل هدفا قرب النهاية.
وألغت تقنية التسلل شبه الآلي هدفا للاعب إيران علي جوليزاده قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد هدفا آخر لوجود مخالفة في بداية الهجمة على فريق المدرب أمير قالينوي.
ويملك منتخب الإمارات 4 نقاط في المركز الثاني، متقدما بفارق الأهداف عن منتخب فلسطين صاحب المركز الثالث.
وهذه المشاركة الـ11 للإمارات في كأس آسيا ولم يسبق له أن أحرز اللقب.