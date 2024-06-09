هالاند يقترب من رقم تاريخي مع منتخب النرويج (فيديو)

اقترب إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من تحقيق رقم تاريخي مع منتخب بلاده النرويج.

وسجل هالاند هدف منتخب النرويج في مباراة ودية ضد الدنمارك، مساء اليوم السبت، انتهت بفوز المنتخب الدنماركي بنتيجة 3-1.

وتقدم بيير إميل هوبيرغ لصالح منتخب الدنمارك في الدقيقة 12 ثم أحرز يانيك فيسترغارد الهدف الثاني في الدقيقة 21 وأكمل يوسف بولسن الثلاثية في الدقيقة 90.

وأحرز هالاند هدفًا للنرويج في الدقيقة 72 بعد إلغاء هدف له في الدقيقة 65.