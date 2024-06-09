هالاند يقترب من رقم تاريخي مع منتخب النرويج (فيديو)
اقترب إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من تحقيق رقم تاريخي مع منتخب بلاده النرويج.
وسجل هالاند هدف منتخب النرويج في مباراة ودية ضد الدنمارك، مساء اليوم السبت، انتهت بفوز المنتخب الدنماركي بنتيجة 3-1.
وتقدم بيير إميل هوبيرغ لصالح منتخب الدنمارك في الدقيقة 12 ثم أحرز يانيك فيسترغارد الهدف الثاني في الدقيقة 21 وأكمل يوسف بولسن الثلاثية في الدقيقة 90.
وأحرز هالاند هدفًا للنرويج في الدقيقة 72 بعد إلغاء هدف له في الدقيقة 65.
ويستعد منتخب الدنمارك لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا التي تنطلق يوم الجمعة المقبل بينما يغيب منتخب النرويج عن البطولة القارية.
ويلعب منتخب الدنمارك في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات إنجلترا وسلوفينيا وصربيا.
واقترب هالاند بهذا الهدف من الوصول إلى لقب الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بعدما رفع رصيده إلى 31 هدفًا بتسجيل هدف في مرمى الدنمارك.
وأصبح هالاند على بعد هدفين فقط من معادلة رقم مسجل باسم يورغن غوف مهاجم منتخب الدنمارك الذي لعب بقميص منتخب بلاده في الفترة بين 1928 إلى 1937.
وسجل غوف 33 هدفًا على مدار 9 أعوام بينما أحرز هالاند 31 هدفًا منذ 2019 وحتى الآن على مدار 5 أعوام.