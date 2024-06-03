القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق منافسات النسخة المقبلة من بطولة "يورو 2024"، المقرر إقامتها في ألمانيا بدءًا من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 26 من الشهر ذاته، بينما تنطلق منافسات دور الـ16 أيام 29 و30 يونيو، إلى 1 و2 يوليو.

ثم تقام مباريات ربع النهائي يومي 5 و6 من الشهر نفسه، وبعدها نصف النهائي يومي 9 و10، وأخيرًا النهائي يوم 14 يوليو 2024.