القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"
يترقب عشاق كرة القدم انطلاق منافسات النسخة المقبلة من بطولة "يورو 2024"، المقرر إقامتها في ألمانيا بدءًا من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 26 من الشهر ذاته، بينما تنطلق منافسات دور الـ16 أيام 29 و30 يونيو، إلى 1 و2 يوليو.
ثم تقام مباريات ربع النهائي يومي 5 و6 من الشهر نفسه، وبعدها نصف النهائي يومي 9 و10، وأخيرًا النهائي يوم 14 يوليو 2024.
تُقام بطولة يورو 2024 بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتخوض منتخبات كل مجموعة مباراة فيما بينها، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، فضلًا عن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ16.
وبداية من دور الـ16، تقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة حتى النهائي.
ويعتبر المنتخب الإيطالي، حامل لقب البطولة الأخيرة، التي حققها على حساب نظيره الإنجليزي، في معقله بويمبلي، بركلات الترجيح، في صيف عام 2021.
مجموعات يورو 2024
المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا.
المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.
المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.
المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا.
المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا.
المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.
القنوات الناقلة
وتذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط، حيث خصصت قنوات "بي إن ماكس 1 و2 و3" لنقل المباريات، وأيضًا عبر تطبيقها الرسمي على الهواتف المحمولة "TOD TV".