ترتيب الدوري السعودي: الهلال يتجاوز الرياض ويوسع فارق الصدارة مع النصر
عزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على مضيفه الرياض، اليوم الجمعة.
وسجل علي البليهي مدافع الهلال هدفا بالخطأ في مرماه بعد سبع دقائق من نهاية الاستراحة، لكن روبن نيفيز تمكن من تسجيل هدف التعادل عبر ركلة جزاء في الدقيقة 67.
وصنع نيفيز الهدف الثاني بتمريرة عرضية قابلها ميشيل بضربة رأس نحو المرمى من زاوية ضيقة بالدقيقة 75، قبل أن يحسم ألكسندر ميتروفيتش فوز الهلال بهدف ثالث من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وواصل ميتروفيتش، الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، مطاردة البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة قائمة هدافي الدوري بعد أن سجل هدفه 20 في الموسم بفارق هدفين عن قائد النصر.
ورفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة من 23 مباراة بفارق 12 نقطة عن النصر الذي خسر 3-1 أمام الرائد أمس الخميس.
وتلقى الرياض الهزيمة 12 في الموسم الحالي ليتوقف رصيده عند 23 نقطة في المركز 15 متأخرا بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.
وفي مباراة أخرى، أنعش الطائي آماله في النجاة من الهبوط بعد فوزه 1-صفر على ضيفه الحزم.
وسجل الغاني برنارد منساه هدف المباراة الوحيد بعد ست دقائق من البداية، ليرتفع رصيد الطائي إلى 21 نقطة في المركز 16، أول مراكز الهبوط. وتوقف رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الأخير.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: