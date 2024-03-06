ضحك أحد الأشخاص يثير غضب أحمد حجازي بعد الخسارة أمام الهلال (فيديو)

ظهر أحمد حجازي، نجم نادي الاتحاد السعودي، غاضبا من تصرف أحد الصحفيين المتواجدين في المنطقة الإعلامية، عقب مباراة الفريق ضد الهلال، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.

وفاز الهلال على منافسه الاتحاد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وتداول الجمهور فيديو يظهر حجازي بعد المباراة وهو في طريقه للخروج ويمر من المنطقة الإعلامية التي يتواجد بها الصحفيين والإعلاميين، ليستمع إلى ضحك أحد الأشخاص بصوت عال، وهو الأمر الذي بدا أنه أغضبه ليلتف له، ويعلق بشكل غاضب: "فيه حاجة ولا إيه؟ فيه حاجة"، قبل أن يستكمل طريقه للخروج من الملعلب للحاق بحافلة الفريق.