علاقة مع لاعبة تطيح بمدرب فريق ليستر للسيدات
أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الخميس إقالة ويلي كيرك مدرب فريق السيدات لكرة القدم بعد أن توصل تحقيق داخلي إلى أنه انتهك قواعد السلوك الخاصة بالنادي.
كيرك (45 عاما) تولى تدريب الفريق منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022 بعد فترة قصيرة قضاها مديرا لكرة القدم.
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية في وقت سابق من هذا الشهر، أن كيرك يخضع للتحقيق من النادي بسبب علاقة مزعومة مع إحدى اللاعبات.
وقال النادي: "بعد تحقيق انضباطي داخلي واحتراما لمبدأ الخصوصية تم التحقق من أن ويلي قد انتهك السلوك الخاص بالفريق بدرجة تجعل موقفه لا يمكن الدفاع عنه".
وكان كيرك (45 عاما) مدربا للفريق منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022 بعد فترة قصيرة قضاها مديرا لكرة القدم.
وستتولى جينيفر فوستر مساعدة المدرب مسؤولية الفريق بينما يستعد النادي لتعيين مدرب بعقد دائم.
ويحل ليستر، صاحب المركز التاسع في ترتيب دوري السيدات، ضيفا على أستون فيلا بعد غد السبت.