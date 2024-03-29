علاقة مع لاعبة تطيح بمدرب فريق ليستر للسيدات

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية في وقت سابق من هذا الشهر، أن كيرك يخضع للتحقيق من النادي بسبب علاقة مزعومة مع إحدى اللاعبات.

وقال النادي: "بعد تحقيق انضباطي داخلي واحتراما لمبدأ الخصوصية تم التحقق من أن ويلي قد انتهك السلوك الخاص بالفريق بدرجة تجعل موقفه لا يمكن الدفاع عنه".