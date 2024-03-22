ليستر سيتي يقاضي رابطة الدوري الإنجليزي

وقد يواجه ليستر، الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، خصم نقاط بعد أن أحالته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى لجنة مستقلة، أمس الخميس.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن ليستر أخفق في تقديم حساباته المالية بعد التدقيق.

وقال ليستر إنه مندهش ويشعر بخيبة أمل من قرار الرابطة بتوجيه اتهامات إلى النادي، رغم أنه لا يلعب في الدوري الممتاز.

وأضاف النادي في بيان: "اضطر ليستر سيتي اليوم إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية".

وأضاف: "يضغط ليستر لنظر هذه القضية أمام لجنة قانونية مختصة ومستقلة تماما".

وقال ليستر أيضا إن رابطة أندية الدوري الإنجليزي أصدرت إخطارا عاما بأنه تمت معاقبة النادي بالحرمان من قيد لاعبين جدد، وفقا لقواعد الربحية والاستدامة.

وتابع: "تعرف رابطة أندية الدوري الإنجليزي أن نادي ليستر اعترض على حق الرابطة في فرض هذه القيود، وهو أمر سابق لأوانه مع تبقي أكثر من ربع الفترة المشمولة بالتقرير المالي للنادي عن 2023-2024".