الأهلي يخسر أمام صن داونز في الدوري الأفريقي (فيديو)

خسر الأهلي المصري 0/1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي قبل أن يسجل تابيلو ماسيكو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 52، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس محمد الشناوي في التصدي لها.