الأهلي يخسر أمام صن داونز في الدوري الأفريقي (فيديو)
الفريقان يلتقيان مجددا على استاد القاهرة الدولي يوم الأربعاء 1 نوفمبر.
خسر الأهلي المصري 0/1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي قبل أن يسجل تابيلو ماسيكو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 52، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس محمد الشناوي في التصدي لها.
ويلتقي الفريقان مجددا على استاد القاهرة الدولي يوم الأربعاء 1 نوفمبر.
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد التعادل خارج ملعبه مع سيمبا التنزاني 2/2 ثم التعادل 1/1 في مصر.
ولعب الأهلي 15 مباراة أمام ماميلودي صن داونز بينها 14 في دوري أبطال أفريقيا فاز الأهلي 5 مرات وفاز صن داونز 5 مرات وتعادلا 5 مرات.
ويجمع نصف النهائي الثاني الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، حيث يلعبان في وقت لاحق مباراة الذهاب في المغرب.
وهذه النسخة الأولى من الدوري الأفريقي.