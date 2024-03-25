خالد خليفة حفتر رئيسًا شرفيًا للنادي الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي المصري، منح الرئاسة الشرفية إلى اللواء خالد خليفة حفتر، على هامش مباراة الإسماعيلي والأهلي بني غازي الليبي.

ويلعب الإسماعيلي مع الأهلي بني غازي مباراة ودية على ملعب شهداء بنينا ضمن احتفالات النادي المصري بمرور 100 عام على إنشائه.

وأعلن نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي منح الرئاسة الشرفية لخالد خليفة حفتر، على هامش الاحتفالية التي شملت توقيع بروتوكولات تعاون بين النادي المصري ونظيره الليبي.