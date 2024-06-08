نجم الجيش الملكي على قائمة تعاقدات ليون الفرنسي وبتيس الإسباني
كشف تقرير إخباري فرنسي أن 3 أندية أوروبية، هي ليون الفرنسي وخيتافي وريال بيتيس الإسبانيين مهتمون بشدة بالتعاقد مع لاعب خط وسط الجيش الملكي أمين زحزوح خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لما أورده موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أبدى نادي ليون اهتماما متزايدا بالتعاقد مع أمين زحزوح (23 عاما) في وقت حددت إدارة الجيش الملكي مقابلا لا يقل عن 1.5 مليون يورو للتفريط فيه.
وتابع المصدر ذاته أن ليون ليس النادي الوحيد الذي يضع نصب عينيه التعاقد مع أمين زحزوح بل أن فريقي ريال بتيس وخيتافي الإسبانيين يرغبان في الظفر بخدمات لاعب الوسط.
وقبل جولة واحدة من نهاية الدوري المغربي للمحترفين، شارك زحزوح مع الجيش في 28 مباراة هذا الموسم ويملك 19 مساهمة تهديفية مع فريقه، وهو رقم مرتفع ولافت، وذلك بواقع 9 أهداف و 10 تمريرات حاسمة.
وساهم اللاعب في استمرار الجيش، بطل المغرب لموسم 2022 ـ 2023، في حملة الدفاع عن لقبه رغم المنافسة الشديدة مع الرجاء المغربي.
وبدأ زحزوح مسيرته الكروية في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم، قبل صعوده للفريق الأول في 2019 عندما انتقل إلى نادي أنجي الفرنسي، وفي 2020 انتقل لنادي اتحاد تواركة ومنه إلى الجيش الملكي في يوليو 2023.
ويشار إلى أن الجولة 30 والأخيرة من "البطولة" المغربية، ستحسم الصراع على اللقب بين الرجاء المتصدر برصيد 69 نقطة، والجيش ملاحقه الذي يملك 68 نقطة.