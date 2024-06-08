نجم الجيش الملكي على قائمة تعاقدات ليون الفرنسي وبتيس الإسباني

وقبل جولة واحدة من نهاية الدوري المغربي للمحترفين، شارك زحزوح مع الجيش في 28 مباراة هذا الموسم ويملك 19 مساهمة تهديفية مع فريقه، وهو رقم مرتفع ولافت، وذلك بواقع 9 أهداف و 10 تمريرات حاسمة.

وساهم اللاعب في استمرار الجيش، بطل المغرب لموسم 2022 ـ 2023، في حملة الدفاع عن لقبه رغم المنافسة الشديدة مع الرجاء المغربي.

وبدأ زحزوح مسيرته الكروية في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم، قبل صعوده للفريق الأول في 2019 عندما انتقل إلى نادي أنجي الفرنسي، وفي 2020 انتقل لنادي اتحاد تواركة ومنه إلى الجيش الملكي في يوليو 2023.

ويشار إلى أن الجولة 30 والأخيرة من "البطولة" المغربية، ستحسم الصراع على اللقب بين الرجاء المتصدر برصيد 69 نقطة، والجيش ملاحقه الذي يملك 68 نقطة.