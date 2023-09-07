بانيايا ينال الضوء الأخضر لخوض سباق سان مارينو بعد حادث كتالونيا الخطير
نال فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي ومتصدر بطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى، الضوء الأخضر للمشاركة في جائزة سان مارينو الكبرى، اليوم الخميس، بعد أيام من تعرضه لحادث في السباق الماضي في إسبانيا.
وقال المتسابق الإيطالي، إنه شاهد لقطات لسقوطه في حلبة كتالونيا ببرشلونة يوم الأحد الماضي، وشعر بأنه محظوظ لتجنب إصابة خطيرة عقب سقوط دراجته في مسار سائقين آخرين.
وأبلغ محطة "سكاي" التلفزيونية عقب زيارة مركز طبي في حلبة ميسانو الإيطالية "عندما سقطت على الأرض شاهدت كل الدراجات تتخطاني، وتمنيت ألّا أتعرض لاصطدام، كانوا بارعين في التفادي".
وأضاف حامل اللقب الذي أصيبت ساقه عقب اصطدام مع براد بيندر متسابق كيه.تي.إم، قبل رفع الأعلام الحمراء "كنت محظوظًا للغاية".
وتمثل جائزة سان مارينو الجولة 12 من 20 سباقًا بالموسم.
ويتصدر بانيايا الترتيب العام بفارق 50 نقطة عن الإسباني خورخي مارتن من فريق براماك ريسنغ المدعوم من دوكاتي.