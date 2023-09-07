بانيايا ينال الضوء الأخضر لخوض سباق سان مارينو بعد حادث كتالونيا الخطير

نال فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي ومتصدر بطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى، الضوء الأخضر للمشاركة في جائزة سان مارينو الكبرى، اليوم الخميس، بعد أيام من تعرضه لحادث في السباق الماضي في إسبانيا.

وقال المتسابق الإيطالي، إنه شاهد لقطات لسقوطه في حلبة كتالونيا ببرشلونة يوم الأحد الماضي، وشعر بأنه محظوظ لتجنب إصابة خطيرة عقب سقوط دراجته في مسار سائقين آخرين.