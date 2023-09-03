نقل فرانشيسكو بانيايا للمستشفى بعد حادث خطير في سباق جائزة كتالونيا الكبرى للموتو جي بي (فيديو)

تعرَّض الإيطالي فرانشيسكو بانيايا بطل العالم للدراجات النارية للإصابة بعد حادث جماعي مروع خلال سباق جائزة كتالونيا الكبرى، حيث تم نقل بانيايا للمستشفى.

وتورط خمسة دراجين في حادث عند المنعطف الأول قبل أن يفقد بانيايا، الذي كان في المقدمة، السيطرة على دراجته دوكاتي.

ولم يكن براد بيندر، الذي كان خلف بانيايا، قادرًا على تجنب دهس ساق بانيايا بعد سقوط الدراج الإيطالي.