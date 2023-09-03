نقل فرانشيسكو بانيايا للمستشفى بعد حادث خطير في سباق جائزة كتالونيا الكبرى للموتو جي بي (فيديو)
تعرَّض الإيطالي فرانشيسكو بانيايا بطل العالم للدراجات النارية للإصابة بعد حادث جماعي مروع خلال سباق جائزة كتالونيا الكبرى، حيث تم نقل بانيايا للمستشفى.
وتورط خمسة دراجين في حادث عند المنعطف الأول قبل أن يفقد بانيايا، الذي كان في المقدمة، السيطرة على دراجته دوكاتي.
ولم يكن براد بيندر، الذي كان خلف بانيايا، قادرًا على تجنب دهس ساق بانيايا بعد سقوط الدراج الإيطالي.
وبعد ذلك أعلنت إدارة السباق أن فرانشيسكو بانيايا في وعيه، قبل أن يتم نقل المصابين للمركز الطبي وسط تصفيق الجماهير الحاضرة في المدرجات.
وكان أليكس ماركيز، وإينيا باستيانيني، ويوهان زاركو، وفابيو دي جيانانتونيو وماركو بيزيتشي هم الدراجون المتورطون في الحادث الذي وقع عند المنعطف الأول، بينما اصطدم بانيايا - الذي يتصدر سباق اللقب هذا العام - في المنعطف الثاني.
وقال "موتو جي بي" إن جميع الدراجين الستة، بما في ذلك بانيايا، كانوا في وعيهم، وإنه وباستيانيني "سيذهبان إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات".