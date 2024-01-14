تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق

يفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم الأحد، بمواجهة موزمبيق.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبا مصر وموزمبيق ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا غانا والرأس الأخضر.

ويضم المنتخب المصري، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، تشكيلة قوية يقودها جناح ليفربول محمد صلاح، وهداف نانت الفرنسي مصطفى محمد، ولاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش، فضلاً عن أسماء قوية مثل لاعب وسط آرسنال محمد النني، ونجوم الدوري المحلي، ولا سيما لاعبي النادي الأهلي بطل أفريقيا وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي.