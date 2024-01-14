تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق
يفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم الأحد، بمواجهة موزمبيق.
وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.
ويتواجد منتخبا مصر وموزمبيق ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا غانا والرأس الأخضر.
ويضم المنتخب المصري، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، تشكيلة قوية يقودها جناح ليفربول محمد صلاح، وهداف نانت الفرنسي مصطفى محمد، ولاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش، فضلاً عن أسماء قوية مثل لاعب وسط آرسنال محمد النني، ونجوم الدوري المحلي، ولا سيما لاعبي النادي الأهلي بطل أفريقيا وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي.
وعقب مواجهة موزمبيق، يلعب المنتخب المصري أمام نظيره الغاني في الجولة الثانية يوم 18 يناير الجاري، قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول بملاقاة الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر نفسه.
ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب أعوام (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010).
وجاءت أبرز توقعات تشكيلة منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.
الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، أحمد سيد "زيزو".
الهجوم: محمود حسن "تريزيغيه"، مصطفى محمد، محمد صلاح.
موعد المباراة:
تنطلق مباراة مصر وموزمبيق، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.