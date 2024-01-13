بعد حديثه عن منتخب مصر.. مصطفى محمد يرد على أوناحي
رد مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، على التصريحات التي تم تداولها على لسان عز الدين أوناحي، نجم منتخب المغرب، والذي قال إن منتخب مصر يلعب بشكل دفاعي ويفوز بهدف وحيد فقط.
وكان أوناحي قد قال لصحيفة "La Provence" الفرنسية، إن "منتخب مصر الذي فاز بـ 7 ألقاب لكأس أمم أفريقيا لا يقدم مباراة رائعة، لكنه يستطيع إدارة المباريات".
وأضاف: "يمكنك أن تسيطر على اللقاء، لكن بإمكانهم التسجيل 1-0 من ركلة ثابتة ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".
وتحدث مصطفى محمد في مؤتمر صحفي أقيم، اليوم السبت، قبل مواجهة موزمبيق في مستهل مشوار الفراعنة، مساء الأحد، قائلا: "أمم أفريقيا بطولة صعبة وهدفنا هو الفوز بها، نرغب في الفوز في كل مباراة نخوضها".
وعن تصريحات أوناحي، قال مهاجم منتخب مصر: "لم أسمع أي شيء ولكن بالأرقام لدينا 7 بطولات ونريد الفوز باللقب الثامن، لو هو قال ذلك فعليه القيام بما نقوم به ويفوز بالبطولات".
تصريحات فيتوريا
من جانبه، وصف البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، منتخب موزمبيق "بالفريق الرائع"، مؤكدا أن فريقه يسعى دائما للفوز بالبطولات قبل انطلاق مشواره في كأس الأمم الأفريقية.
وقال فيتوريا للصحفيين قبل افتتاح منتخب مصر لمشواره في البطولة: "نخوض البطولات لتحقيق الألقاب، ونعمل بجد في جميع المباريات والبطولات، موزمبيق فريق رائع ولكن كما قلت نلعب للفوز دائما ونحترم جميع المنتخبات".
وأضاف: "أعرف أن المباراة الأولى وضربة البداية مهمة للغاية، وطموحاتنا كبيرة في هذه البطولة".
وأكد فيتوريا أن منتخب مصر يملك لاعبين كبار جاهزين للمشاركة وأن "هناك منافسة قوية بينهم".
وقال المدرب البرتغالي في حديثه عن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر: "لاعب كبير ووجوده إضافة كبيرة لنا بكل تأكيد".
ويستهل منتخب مصر مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية، غدًا الأحد، بمواجهة موزمبيق، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا غانا، والرأس الأخضر، فيما يبدأ أسود الأطلس، مواجهاتهم، يوم الأربعاء، بلقاء تنزانيا ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضًا زامبيا، وجمهورية الكونغو.
يُذكر أن منتخب مصر فاز بكأس أفريقيا 7 مرات آخرها 2010، فيما لم يفز أسود الأطلس باللقب سوى مرة واحدة عام 1976.