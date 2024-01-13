بعد حديثه عن منتخب مصر.. مصطفى محمد يرد على أوناحي

رد مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، على التصريحات التي تم تداولها على لسان عز الدين أوناحي، نجم منتخب المغرب، والذي قال إن منتخب مصر يلعب بشكل دفاعي ويفوز بهدف وحيد فقط.

وكان أوناحي قد قال لصحيفة "La Provence" الفرنسية، إن "منتخب مصر الذي فاز بـ 7 ألقاب لكأس أمم أفريقيا لا يقدم مباراة رائعة، لكنه يستطيع إدارة المباريات".

وأضاف: "يمكنك أن تسيطر على اللقاء، لكن بإمكانهم التسجيل 1-0 من ركلة ثابتة ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".

وتحدث مصطفى محمد في مؤتمر صحفي أقيم، اليوم السبت، قبل مواجهة موزمبيق في مستهل مشوار الفراعنة، مساء الأحد، قائلا: "أمم أفريقيا بطولة صعبة وهدفنا هو الفوز بها، نرغب في الفوز في كل مباراة نخوضها".

وعن تصريحات أوناحي، قال مهاجم منتخب مصر: "لم أسمع أي شيء ولكن بالأرقام لدينا 7 بطولات ونريد الفوز باللقب الثامن، لو هو قال ذلك فعليه القيام بما نقوم به ويفوز بالبطولات".