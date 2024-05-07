فيديو يثير الجدل حول صحة هدف مالكوم ضد الأهلي السعودي (شاهد)
نشر الإعلامي السعودي مقطع فيديو أثار من خلاله الجدل حول صحة هدف البرازيلي مالكوم في مرمى الأهلي، أمس الإثنين، بدوري روشن السعودي.
وانطلق مالكوم من منتصف الملعب، ليسجل هدفًا في الوقت القاتل، قاد به الهلال للفوز على الأهلي بهدفين لهدف واحد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28.
ووضع الهلال بذلك قدمًا على منصة التتويج؛ إذ رفع رصيده في الصدارة إلى 86 نقطة بفارق 12 نقطة أمام النصر صاحب المركز الثاني، قبل أربع جولات فقط من النهاية.
ويمكن للهلال أن يضمن التتويج باللقب، يوم الخميس المقبل، في حال هزيمة النصر أو تعادله مع الأخدود.
وحقق الهلال بذلك الانتصار الـ 23 له على التوالي في الدوري، كما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في المسابقة هذا الموسم.
وقال المريسل تعليقًا على الفيديو :" هل هدف الهلال الثاني صحيح!؟
وتابع :"اللقطة توحي بأن الكرة ارتطمت بيد مالكوم قبل تسجيل الهدف، والقانون يؤكد أن الكرة إذا ارتطمت بيد المهاجم قبل تسجيل الهدف حتى لو كان غير متعمد فهو غير صحيح، وش رأيك انت في يده او لا !!!!؟".
وحصل البرازيلي مالكوم على أعلى تقييم في مباراة الأهلي والهلال، إذ سجل هدفًا وصنع آخر لميتروفيتش زميله بالفريق الأزرق.
وأثار الهدف الأول لنادي الهلال جدلًا أيضًا، إذ يرى مسؤلو النادي الجداوي أن الكرة بها مخالفة على ميتروفيتش مهاجم الهلال الذي دفع لاعب الأهلي من أجل الوصول إلى الكرة.