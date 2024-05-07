فيديو يثير الجدل حول صحة هدف مالكوم ضد الأهلي السعودي (شاهد)

نشر الإعلامي السعودي مقطع فيديو أثار من خلاله الجدل حول صحة هدف البرازيلي مالكوم في مرمى الأهلي، أمس الإثنين، بدوري روشن السعودي.

وانطلق مالكوم من منتصف الملعب، ليسجل هدفًا في الوقت القاتل، قاد به الهلال للفوز على الأهلي بهدفين لهدف واحد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28.

ووضع الهلال بذلك قدمًا على منصة التتويج؛ إذ رفع رصيده في الصدارة إلى 86 نقطة بفارق 12 نقطة أمام النصر صاحب المركز الثاني، قبل أربع جولات فقط من النهاية.

ويمكن للهلال أن يضمن التتويج باللقب، يوم الخميس المقبل، في حال هزيمة النصر أو تعادله مع الأخدود.