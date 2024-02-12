أسباب قادت منتخب كوت ديفوار لإنجاز فريد من نوعه

إيميرس فاييه

قبل 13 يومًا فقط لم يكن اسم إيميرس فاييه متداولًا على مسامع الجماهير الأفريقية حول القارة، في ظل انشغال الجميع بمنتخبات بلادها.

هو مجرد رجل جاء ليقود مرحلة انتقالية وينتظر خروج منتخب بلاده من كأس أمم أفريقيا حتى يرحل هو الآخر ويأتي مدرب جديد.

لكن فاييه الذي كان يمثل فرنسا في المراحل العمرية الصغيرة من سنه، والذي كانت تجربته الإنجليزية الوحيدة مع ريدينغ محبطة للغاية، نجح في أن يجعل العالم كله يردد اسمه بعدما توج بلقب ظنه بعضهم مستحيلًا على المنظم بعد نتائج دور المجموعات.